Nuovo bomber per Motta: scambio con Vlahovic accettato

Il futuro di Dusan Vlahovic può davvero essere lontano dalla Juventus: scenario clamoroso, ecco lo scambio con un nuovo bomber

La Juventus, in vista di un 2025 ormai alle porte, vuole tornare a correre. Per farlo sarà necessario accontentare le richieste di Thiago Motta durante l’imminente sessione invernale di calciomercato. Ad ogni modo, c’è un nodo da sciogliere: il futuro di Dusan Vlahovic.

Il serbo sta dando il meglio di sé, giocando praticamente sempre in questa prima parte di stagione. Ma la mancanza di alternative ha creato più di un grattacapo a Thiago Motta che, per gennaio, spera di ricevere un degno vice al centro dell’attacco. In tal senso rimane, tuttavia, apertissima la possibilità che Vlahovic possa salutare Torino al termine della stagione.

Un rinnovo lontano e le tante voci che vorrebbero l’ex Fiorentina abbandonare la Juventus. A tal proposito già nei mesi scorsi qualcosa si è mosso ma alla fine Vlahovic è rimasto dov’è, desideroso di prendersi la scena in quel di Torino. Ma il suo addio, attraverso un clamoroso ed inedito scambio, potrebbe stravolgere molto presto le carte in tavola.

Vlahovic se ne va: un brasiliano per Thiago Motta

‘Caughtoffside.com’ ha rivelato, nelle scorse ore, quello che potrebbe essere il futuro di Vlahovic nel 2025. Addio alla Juventus e clamoroso trasferimento in Premier League, dove due club in particolare sarebbero fortemente interessati alla firma del classe 2000.

Si tratta in primis dell’Arsenal che già nel gennaio 2022, quando a spuntarla fu la Juventus, parlò incessantemente con la dirigenza della Fiorentina per la firma del serbo. Nulla da fare ma ora i ‘Gunners’ sembrerebbero potenzialmente in prima fila per riprovarci, magari con esito positivo. D’altro canto stando a quanto viene riferito dall’ex capo scout del Manchester United Mick Brown ai microfoni di ‘Footballinsider’, pure i ‘Red Devils’ avrebbero intenzionare di puntare forte sul nativo di Belgrado.

Vlahovic, d’altronde, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026: se ciò non dovesse accadere in tempi brevi la Juve potrebbe cederlo per evitare di perderlo a zero tra un anno e mezzo: “L’acquisto di un nuovo attaccante è la priorità per Amorim, il Manchester United ha sicuramente messo gli occhi su Vlahovic”. Da Manchester a Londra, con la dirigenza dell’Arsenal che avrebbe un asso nella manica da sfruttare per anticipare i ‘Red Devils’.

Viene riportato, infatti, come i londinesi siano disposti a mettere sul piatto il cartellino di Gabriel Jesus per convincere la Juve a lasciar partire Vlahovic nell’anno che sta per arrivare: un’opzione, questo clamoroso scambio, che rischia di prendere corpo da qui alle prossime settimane. Il 27enne brasiliano, fermo a 6 reti in 22 presenze quest’anno, rischia di essere la chiave vincente per portare immediatamente a Torino l’erede di Vlahovic. Staremo a vedere.