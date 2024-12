Tonali torna in Serie A: c’è la data dell’addio

L’Italia ha dato il via al ritorno di Sandro Tonali, è corsa contro il tempo per l’acquisto del centrocampsita.

C’è una promessa in ballo da parte di Sandro Tonali che sogna il ritorno in Serie A. Il centrocampista della Nazionale è nato a Lodi e dopo un periodo in cui si è fatto le ossa, come si dice in gergo, nelle giovanili del Piacenza, a metterlo in mostra è stato il Brescia. Da lì il suo salto di qualità in un top club era solo questione di tempo.

Tant’è che qualche stagione dopo il suo passaggio alle Rondinelle, il club rossonero ha deciso di fare un importante investimento e di portare Tonali dalla propria parte. Spesa da 15 milioni di euro per la società meneghina che appena due anni dopo ha poi dato vita ad una delle sue più grandi plusvalenze degli ultimi anni: il trasferimento in Premier League ha portato nelle casse del Milan le bellezza di 60 milioni di euro.

E in tutto ciò ci sarebbero altri 6 milioni, che possono maturare in seguito al raggiungimento di determinati bonus, che finirebbero dritti dritti nelle casse del suo ex club. Questi soldi, tuttavia, potrebbero non arrivare mai al Milan, in Inghilterra si è infatti tornati a parlare in maniera concreta del suo addio.

Calciomercato Serie A, arriva Tonali al posto suo

Come detto, in Serie A c’è chi spera di riabbracciare Sandro Tonali e non si tratta del Milan, che ha comunque ancora un grande rapporto con il calciatore. Chi potrebbe tornare a mettere mano al proprio portafoglio per sistemare il centrocampo è la Juventus che in questo momento sta facendo i conti con un investimento sbagliato lì nel mezzo. Douglas Luiz non ha convinto e il brasiliano sembra avere problemi fisici che difficilmente risolverà presto.

L’ex Aston Villa è da tempo alle prese con un edema muscolare e questo potrebbe, molto banalmente, trasformarlo definitivamente in un flop. La Juventus non vuole starci e per questo appare già pronta per mettere una pezza all’infortunio. Dall’Inghilterra fanno sapere che il nome attenzionato è proprio quello di Tonali. Ma attenzione perché il Milan potrebbe inserirsi con una manovra di disturbo.

I rossoneri potrebbero infatti far valere il 10%, legato ad un’eventuale futura rivendita, inserito nel contratto il giorno dell’addio. Al di là di questo, la cessione di Tonali è comunque un bene per il Milan che continuerebbe a guadagnare soldi grazie a lui. Niente da fare, però, per gennaio. Il trasferimento di Tonali, se si farà, non avverrà prima dell’estate 2025. Sarà lui il prossimo tormentone.