A gennaio o a giugno: accordo trovato, è un giocatore della Juve

La Juventus lo riporta in Serie A, affare in dirittura d’arrivo per i bianconeri che hanno già svelato il loro prossimo rinforzo.

La promessa di rinforzare la Juventus al punto da renderla, di nuovo, una squadra da primi posti, è ancora in ballo. Per raggiungere quest’obiettivo ci vorranno però, almeno, due o tre sessioni di calciomercato. La prima si è conclusa, in estate, quando Cristiano Giuntoli ha portato alla Continassa tanti nomi nuovi mentre la seconda sta per cominciare.

Sarà un altro gennaio di grandi cambiamenti per la società bianconera che è tornata all’opera e vuole confermarsi regina del calciomercato anche in inverno. Corona in testa, scettro alla mano e via alle nuove trattative per la Vecchia Signora che sembrerebbe molto vicina a regalare al proprio tecnico un rinforzo in più.

Thiago Motta ringrazia e non può che sfregarsi le mani, con lui la musica cambierà. Anche perché si tratta di un suo pallino. Peccato che l’arrivo potrebbe scontentare qualcuno all’interno della rosa, la paura è quella di perdere il posto.

Juventus, Motta accontentato: ecco quando arriva

Soprattutto perché, come anticipato, tra lui e mister Motta c’è un rapporto assolutamente speciale. Per l’insider di mercato Sebastiano Sarno, l’obiettivo numero uno della Juventus rimane Joshua Zirkzee. Alla formazione bianconera un altro attaccante serve fortemente ma attenzione, perché Dusan Vlahovic ha spesso dimostrato di aver bisogno di sicurezze. L’arrivo di un nuovo bomber rischierebbe perciò di fargliene perdere qualcuna.

La situazione rimane quindi valutare, anche perché nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile rinnovo da parte del bomber serbo che dovrebbe firmare, per un paio di stagioni, un nuovo accordo che lo porterebbe a guadagnare qualcosa come 7 milioni all’anno. Bonus esclusi. In attesa di capire qual è la soluzione di questo rebus, la Juve e Giuntoli continuano a seguire l’olandese.

Il Manchester United dovrebbe perciò rappresentare una tappa di passaggio per l’ex Bologna che sogna di tornare in Serie A già a gennaio. Operazione non certo impossibile ma sicuramente molto difficile, in estate ci saranno maggiori probabilità di ingaggiarlo. Sarno fa sapere anche che l’alternativa per l’inverno si chiama Giacomo Raspadori, la Juve studia la possibilità di un prestito, secco di 6 mesi più eventuale riscatto, ma il Napoli difficilmente si farà convincere. I partenopei preferirebbero vendere subito e fare cassa.