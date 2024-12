Conte ci ha preso gusto: colpo gratis dalla Capitale

Il tecnico leccese e il suo direttore sportivo Giovanni Manna pensano al giovane prospetto dalla Capitale: arriverebbe gratis

Il Napoli prepara la prossima sfida contro il Venezia – in programma al ‘Maradona’ il prossimo 29 dicembre alle ore 15 – con tutte le pressioni del caso: è vietato fermarsi, o comunque rallentare. Conte lo sa benissimo e per non farsi sfuggire l’Atalanta avrà bisogno di risposte incoraggianti da parte dei suoi calciatori.

Finora gli azzurri hanno dimostrato di aver dimenticato la disastrosa scorsa stagione e con la giuste dose di applicazione e lavoro hanno ottenuto ottimi risultati anche in termini tattici. Qualcosa tuttavia bisognerà ancora migliorare per sperare di agguantare il sogno scudetto, ma le premesse per chiudere in bellezza la prima annata targata Conte ci sono tutte.

Intanto il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna studia le mosse del prossimo mercato: tra il centravanti e un nuovo difensore di scorta, senza dimenticare i possibili partenti che corrispondono ai nomi dei vari Juan Jesus, Alessio Zerbin e Rafa Marin.

Napoli, Manna guarda al giovane prospetto della Premier League

Non poteva fare meglio di così al suo primo mercato da direttore sportivo azzurro. Giovanni Manna intende mettere a segno altri colpi durante il prossimo mercato invernale, che mai come ora ha assunto una rilevanza importante. Conte si aspetta una serie di colpi in entrata per puntellare una rosa fin qui piuttosto corta, soprattutto se paragonata a quelle di Inter e Atalanta, molto più attrezzate.

Il prossimo colpo che guarda direttamente al futuro potrebbe provenire da Londra. Dalla capitale inglese potrebbe arrivare il classe 2006 in forza all’Arsenal Ayden Heaven, difensore finora mai utilizzato da Arteta ma di cui si parla benissimo.

Heaven, 18 anni di piede sinistro, ha davanti a se un futuro importante. Manna lo ha capito, così come i media inglesi che lo hanno studiando attentamente nel corso del campionato di Premier League Under 21. Il difensore ha svolto anche la pre season con i Gunners la scorsa estate, ma per motivi ancora poco conosciuti Arteta non lo ha integrato nel gruppo della prima squadra.

Secondo Fichajes.net, oltre al Napoli su Heaven hanno preso informazioni colossi come Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco. La concorrenza non manca affatto per un ragazzo che, ricordiamo, non ha firmato ancora un contratto professionistico con l’Arsenal.