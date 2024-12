Guardiola punta la Juve: offerta choc

Pep Guardiola ha messo gli occhi su un titolarissimo della Juventus: l’offerta è davvero super, cosa succede adesso.

Alzi la mano chi avrebbe mai potuto immaginare la scorsa estate un Manchester City settimo in Premier a 14 punti dal Liverpool capolista (che ha anche una gara in meno rispetto ai Citizens) e a rischio eliminazione nella League Phase di Champions. Eppure la realtà è proprio questa. Contro l’Everton in casa è arrivato un solo punto e nonostante il rigore fallito da Haaland sono i Toffees ad aver avuto più chances per vincere il match.

Nelle ultime nove gare di campionato la truppa allenata da Pep Guardiola ha raccolto la miseria di 5 punti, cogliendo un solo successo in casa contro il Nottingham Forest. In mezzo l’eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Tottenham e le grosse difficoltà anche in campo europeo.

Una situazione che sta spingendo la dirigenza del City a valutare possibili operazioni di mercato già a gennaio. Tuttavia, almeno stando alle notizie che arrivano da Manchester, sembra che Guardiola e il club vogliano lavorare soprattutto in vista della prossima stagione. Uno dei primi problemi da risolvere è quello relativo al portiere.

Guardiola compra dalla Juve: assalto al titolare

Il contratto di Ederson scade nel 2026 e nei mesi scorsi ci sono stati avvicinamenti tra le parti per arrivare a un prolungamento fino al 2027. Tuttavia il Manchester City vorrebbe anche aggiungere un altro portiere di livello superiore all’attuale secondo Stefan Ortega per fare in modo che si crei una maggiore competizione. Stando a quanto riportato dal sito Todofichajes.com i Citizens avrebbero messo gli occhi su Michele Di Gregorio.

Il portiere della Juventus, classe 1997, è considerato dal club inglese uno dei migliori numeri uno in Europa. L’ex Monza sta disputando una grande stagione, dimostrando solidità e sicurezza e rivelandosi una delle pedine più importanti per la nuova Juve di Thiago Motta. Lo scorso luglio i bianconeri hanno speso 4,5 milioni di euro per il prestito dell’estremo difensore con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni.

Nonostante l’interesse espresso dal City, la Juventus ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di cedere il proprio portiere titolare. Sia Thiago Motta che Giuntoli considerano Di Gregorio un tassello fondamentale della rosa: ciò vuol dire che il numero uno italiano rimarrà a Torino a prescindere dall’offerta che potrà presentare il club inglese. Stando ai rumors i Citizens sarebbero disposti a spendere tra i 30 e i 35 milioni per l’ex Monza.