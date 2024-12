Non lo vogliono più vedere: accettano la cessione in prestito a gennaio

La Serie A saluta un top player delle ultime stagioni: non lo vogliono più vedere, può partire in prestito già a gennaio

Il mercato di gennaio potrebbe riservare quest’anno grandi sorprese per gli appassionati di calcio italiani. Alcune big stanno infatti deludendo in questo campionato e potrebbero cercare di correre ai ripari facendo ampio ricorso alla sessione invernale di mercato. E non solo in entrata, ma anche lasciando partire alcuni di quei giocatori che non stanno rispettando in alcun modo le aspettative.

La pazienza ha un limite, e questo è risaputo. Limite che sarebbe stato ampiamente sorpassato da uno dei giocatori più forti del nostro campionato, un top player che rischia davvero di essere messo alla porta nei prossimi giorni dai vertici del suo club.

L’inizio di stagione piuttosto difficile, sia per lui che per il resto della squadra, starebbe infatti convincendo sempre più il tecnico e la dirigenza a cambiare completamente i propri progetti, ‘sacrificando’ un calciatore forte ma troppo incostante per fare spazio a giocatori più ‘mentalizzati’ sul progetto, in grado di sacrificarsi per la squadra e di dare tutto ciò che hanno per raggiungere l’obiettivo più ambizioso, che può ancora essere lo scudetto ma che deve comunque essere in primis il ritorno in Champions League.

Clamoroso in Serie A, il top player può partire in prestito a gennaio: cosa sta succedendo

Il destino di Rafael Leao è in questo momento tutto da scrivere. L’attaccante portoghese continua a essere uno degli oggetti del mistero in casa Milan in questa stagione, un fuoriclasse in grado di accendersi non più a intermittenza, ma solo in rarissime occasioni.

Troppo poco per poter conquistare un posto da titolare inamovibile nello scacchiere di Fonseca. Troppo poco per poter continuare a essere un perno per una rosa che, mai come in questo momento, sembra necessitare di grandi cambiamenti, quasi che un ciclo vincente e prezioso si fosse ormai concluso.

Anche per questo motivo i dirigenti del Milan starebbero pensando seriamente di liberarsi dell’attaccante ex Lille già a gennaio, attraverso una formula come il prestito, che possa consentire al club di liberarsi di un ingaggio pesante e al giocatore di tornare a mostrare tutto il proprio potenziale altrove.

E a sfruttare questa grande chance di mercato potrebbe essere il Barcellona. Il presidente Joan Laporta sembra infatti davvero intenzionato a portare in blaugrana il fuoriclasse portoghese, e per farlo sarebbe disposto a vendere Frenkie de Jong, per alleggerire il monte ingaggi del club.

In questo modo si creerebbe lo ‘spazio’ nella rosa per un calciatore importante come Leao, molto stimato anche dal direttore sportivo Deco. Che l’operazione possa concludersi però con un prestito secco, come riferito da fonti spagnole, appare però molto difficile.

Più probabile invece un’operazione diversa, come un prestito con obbligo di riscatto già fissato, per garantire al Milan un’entrata sicura e la conseguente possibilità di investire i futuri introiti su un calciatore che possa rappresentare un degno erede per quello che rimarrà un grande protagonista della storia recente rossonera, comunque vadano le cose.