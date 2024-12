Scambio chiuso con la Roma: addio Juve

Scambio chiuso con la Roma: il giocatore se ne va, primo affare fatto con i giallorossi. Addio alla Juve, i bianconeri incassano il duro colpo

Solo pochi giorni ci separano dall’inizio del mercato invernale, che aprirà i battenti col nuovo anno. Sono diverse le squadre che hanno bisogno di innesti e sono già alla ricerca del colpo giusto. Soprattutto chi ha fatto fatica nella prima parte di stagione come, ad esempio, la Roma.

I Friedkin, con l’ausilio di Ghisolfi e il parare di Ranieri, stanno mettendo su i primi discorsi per arrivare a nuovi acquisti già nei primi giorni, per metterli quanto prima a disposizione del tecnico, magari in tempo per il derby che cadrà il 5 gennaio. Diversi i reparti da rinforzare. Specialmente lì davanti c’è bisogno di maggior peso nella manovra offensiva. Tra Dovbyk che si accende ad intermittenza, Dybala in bilico tra futuro e noti problemi fisici, le difficoltà di inserimento di Soulé e Shomurodov sempre più un oggetto misterioso.

Addio Juve, se ne va alla Roma con lo scambio: la situazione

Alla Roma piace tanto Giacomo Raspadori, che può andare via dal Napoli. L’ex Sassuolo non ha trovato feeling con Conte ed è al centro di un equivoco tattico. Né attaccante né esterno, la sua è una posizione ibrida con l’allenatore che non è riuscito a collocarlo nei suoi schemi. Probabile l’addio.

Si è vociferato nelle ultime ore di uno scambio che coinvolge i giallorossi e il Napoli. Questo significherebbe prima di tutto addio all’ipotesi Juve con i bianconeri che avevano messo a loro volta l’attaccante nella propria lista di acquisti. I capitolini sono però in pole e possono sbaragliare la concorrenza dei piemontesi, proponendo agli azzurri una contropartita tecnica. La prima ipotesi è quella che porta a Lorenzo Pellegrini, il primo nome venuto fuori nei colloqui tra le due dirigenze.

L’attuale capitano giallorosso vive una stagione complicata e una situazione da separato in casa specialmente con l’ambiente e le sue prestazioni ne hanno risentito. Per rilanciarsi dovrà cambiare aria ma ci sono alcuni problemi: prima di tutto per il prezzo del cartellino e poi, soprattutto, per l’ingaggio percepito.

Più probabile che alla fine lo scambio veda protagonista Bryan Cristante. Il centrocampista, infatti, ha una valutazione più alla portata e al Napoli può servire un nuovo mediano. Si può trovare una quadra per definire l’affare con un piccolo conguaglio economico a favore degli azzurri.