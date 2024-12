Scaricato dal Barcellona, arriva in Serie A: Inter e Juve si sfidano

Dopo una lunga attesa per Inter e Juventus è ora arrivato il momento di chiudere il colpo: il Barcellona è pronto a venderlo.

Il Barcellona è pronto a fare spazio all’interno della propria rosa, la società blaugrana ha perso terreno in queste ultime settimane e l’obiettivo è ora quello di darsi lo slancio e di farlo a partire dal 2025. A larghi tratti il Barça è apparso come una delle squadre più in forma d’Europa ma rimanere a certi livelli, per tutta la stagione, è certamente complicato.

In passato si è provato ad acquistare Nico Williams ma il gioiello spagnolo ha deciso di rimanere all’Atletico Bilbao e di lottare, insieme al fratello Inaki, per qualcosa di importante. Come l’Europa League, ad esempio, la cui finale si giocherà proprio nella splendida città dei Paesi Baschi. Il sogno ora è invece quello di Florian Wirtz. Da Leverkusen hanno già fatto sapere che l’addio è molto probabile.

Tentativo di rinnovo fallito da parte del Bayer che si sta già preparando a perdere il suo miglior talento. A proposito di addio, per fare spazio in rosa ai nuovi acquisti anche il club di Hansi Flick è ora pronto a vendere. In Catalogna è di troppo ma in Serie A sarebbe il benvenuto.

Calciomercato Serie A, duello Inter-Juventus: lo manda Flick

Con un anno di anticipo il Barcellona è pronto a liberarsi di Frenkie De Jong, centrocampista olandese arrivato ne LaLiga per fare le fortune del club ma che a cinque anni dal trasferimento si sta rivelando un autentico flop. Almeno per gli spagnoli blaugrana che hanno pagato il loro cartellino la bellezza di 86 milioni di euro. Senza contare che con 18 milioni netti di stipendio che percepisce ogni anno, è persino il giocatore più pagato della rosa.

Dalla Spagna fanno sapere che Flick avrebbe preso la situazione in mano e dopo una serie di tentativi si sarebbe finalmente deciso di impuntarsi con la società: De Jong non è più il benvenuto e la cessione è ora l’unico epilogo possibile. Il prestito a gennaio non è da escludere, soprattutto per Inter e Juventus che pensano a lui come rinforzo a centrocampo.

Per arrivare al calciatore sarà però necessario trovare un’intesa con il Barça, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio. Oggi De Jong è in forza nel club ma sta giocando molto poco, cederlo anche in cambio di una piccola percentuale relativa al pagamento dell’ingaggio darebbe al club una grande mano. Il direttore sportivo Deco sta lavorando per accontentare un po’ tutti.