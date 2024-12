Dal Milan alla Juve: 15 milioni prima della Supercoppa

Milan e Juventus sull’attenti per questo obiettivo comune: il destino del calciatore potrebbe decidersi in pochissimi giorni.

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della sessione invernale di calciomercato. La finestra di gennaio che permetterà a tutti i club, anche a quelli di Serie A, di rinforzare le proprie rose o di liberarsi di alcuni esuberi, così da continuare la stagione con una squadra più completa e rinnovata a disposizione.

Tra le big italiane c’è da scommettere che sia Milan che Juventus potrebbero essere molto attive sul mercato. In particolare il club bianconero, che ha bisogno come il pane di almeno 2-3 rinforzi importanti nella sessione invernale: sicuramente un paio di difensori per sopperire agli infortuni di Bremer e Cabal, ma anche un centravanti che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic come riferimento offensivo.

Il Milan sulla carta sembra avere una rosa più completa e folta della Juve, ma la squadra di Paulo Fonseca ha qualcosa da sistemare. Proprio in attacco, dove tra Abraham, Morata e Jovic non è riuscita a trovare un punto di riferimento capace di essere determinante e incisivo sotto porta. Non a caso, bianconeri e rossoneri rischiano di puntare lo stesso obiettivo come futuro centravanti.

Assalto a Jonathan David a gennaio: concorrenza top per il bomber del Lille

Il nome di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille, accomuna infatti sia Juventus che Milan. Il calciatore in questione rappresenta una grande occasione di mercato, visto che il suo contratto scadrà a giugno prossimo e si potrà ingaggiare a gennaio con una cifra simbolica.

Ma bianconeri e rossoneri rischiano seriamente di rimanere al palo, secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista turco Ekrem Konur. Pare che nelle prossime ore un ricco club saudita, l’Al-Nassr (dove milita Cristiano Ronaldo), sia pronto a fare un’offerta importante sia a David che al Lille: sul piatto 10-15 milioni di euro per il cartellino del canadese, più un ingaggio molto elevato.

David vuole 6 milioni netti a stagione dalla sua prossima squadra, stipendio piuttosto alto e pretenzioso. L’Al-Nassr è pronto a fare di meglio ed alzare ulteriormente la posta; una sorta di concorrenza sleale da parte degli arabi, che hanno fondi illimitati per quanto riguarda gli ingaggi da sottoscrivere ai calciatori occidentali.

Ora tutto sta nelle mani dello stesso David, che dovrà decidere se attendere una proposta meno ricca da un club europeo oppure lanciarsi nell’avventura in Saudi Pro League guadagnando cifre impensabili fino a pochi mesi fa. Il tutto potrebbe decidersi prima del 3 gennaio, giorno in cui Milan e Juventus si sfideranno nella semifinale di Supercoppa Italiana. Tra l’altro proprio nello stadio dove gioca l’Al-Nassr…