Lascia subito la Juve: 35 milioni dalla Capitale

La Juventus è pronta a vendere il talento: lascia e dice subito addio ai bianconeri per 35 milioni di euro e se ne va nella Capitale!

Nonostante le difficoltà riscontrate a causa dei vari infortuni avuti durante la stagione che hanno nuovamente ridotto all’osso la rosa, come già accaduto durante l’anno scorso, ci sono alcuni giocatori alla Juve finiti nel dimenticatoio o quasi. Thiago Motta sembra non vederli, andando oltre l’emergenza. Uno tra questi, ad esempio, è l’ormai ex capitano Danilo, impiegato solo quando davvero non c’erano più alternative, nemmeno spulciando tra Next Gen e Primavera. Probabile che il brasiliano a gennaio vada via con sei mesi d’anticipo rispetto la scadenza del suo contratto.

Il classe ’91 non è però l’unico che sta trovando diverse difficoltà con l’ex allenatore del Bologna. Il reparto più assortito e che ha avuto minori problemi è il centrocampo. Qui c’è persino abbondanza e di sicuro non si tornerà sul mercato per rinforzare la zona nevralgica del campo. Anzi, è probabile che ci sarà qualche uscita. Un sacrificio reso necessario per finanziare il mercato degli altri ruoli.

Addio alla Juve, se ne va nella Capitale? I dettagli del possibile affare

Come quello di Niccolò Fagioli, uno dei maggiori scontenti per il minutaggio risicato ottenuto nella prima parte di stagione. Dopo essersi messo alle spalle la brutta storia della ludopatia ed aver ritrovato anche la Nazionale, si aspettava maggiore considerazione da parte dell’italo-brasiliano che invece lo ha relegato ad ultima scelta del reparto. Potrebbe essere lui il sacrificato per fare cassa.

Nelle ultime settimane ci sono stati vari club di serie A che si sono interessati alle prestazioni del classe 2001. Tra queste c’è il Napoli dell’ex Manna che vorrebbe riavere con sé il giocatore cresciuto in bianconero. Anche la Roma aveva penato a lui in precedenza. Ma verosimilmente andrà all’estero, dove ci sono maggiori chance di arrivare ad un’offerta alta che soddisfi le richieste di Giuntoli e del team bianconero.

Fagioli ha diversi estimatori in Premier League. Secondo alcuni tabloid britannici arrivano sirene direttamente da Londra, sponda Tottenham. Gli Spurs, autori fin qui di un’annata da dimenticare, hanno bisogno di colpi per risalire la classifica e mantenere lo status di favorita in Europa League. La Juve valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro, la sensazione è che si possa chiudere anche a 25. I londinesi sono disposti ad accontentare le richieste della Juve e arrivare al centrocampista. Occhio ad altre piste sempre dalla Premier come, ad esempio, quella che porta al Nottingham Forrest.