Nuovo allenatore della Roma: clamoroso, lascia i nerazzurri

Sono diversi gli allenatori seguiti dalla Roma per il futuro ma nelle ultime ore ha preso piede il suo nome: dal 2025 ai giallorossi.

Questo è il classico momento dove tutto può cambiare, il passaggio dal 2024 al 2025 sarà a dir poco significativo per la Roma che non è solo in procinto di annunciare il nuovo allenatore ma che è anche ad un passo da due incontri di assoluta importanza.

Il primo è quello con il Milan in programma questa sera a San Siro, un match che anticipa la Supercoppa Italiana per i meneghini e che invece anticipa il derby della Capitale per i giallorossi. La rivalità è tanta e fare bene, soprattutto quando il gap è così elevato, sarebbe una mano santa per la formazione attualmente allenata da Claudio Ranieri.

Allenatore che la prossima stagione abbandonerà la panchina, rimanendo comunque in società come direttore tecnico, e che in questo momento sta lavorando a stretto contatto con la società per capire a chi affidare il futuro della Roma. Per la stampa romana il nome in pole position, ormai da diverse ore, sembra essere uno e uno solamente.

Roma, ecco il nuovo allenatore: lo porta Ranieri

Proprio come qualche anno fa, poco prima che venisse poi annunciato con grande sorpresa José Mourinho, il preferito del club è Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro spera di salutare la Dea regalando al proprio pubblico anche lo scudetto dopo l’Europa League vinta l’anno scorso. Sarebbe un traguardo incredibile per l’Atalanta che in questi anni è cresciuta molto e lo ha fatto soprattutto grazie al suo tecnico.

La voglia del Gasp è però ancora quella di regalarsi almeno un’ultima avventura a bordo di una Big. L’Atalanta lo è diventata ma il tecnico oggi sessantaseienne, saranno 67 a fine gennaio, vuole dimostrare a tutti di poter fare bene anche altrove. Per questo motivo sarebbe pronto ad accettare l’incarico in caso di offerta. Anche perché dopo così tanti anni, sono esattamente nove, potrebbe cominciare a sentire una certa sazietà.

Nelle radio romane si parla di Gasperini da settimane ma non mancano ovviamente le alternative. Tra gli altri nomi seguiti rimane vivo quello di Roberto Mancini, da poco separatosi dalla nazionale dell’Arabia Saudita e già alla ricerca di una nuova panchina. Gasperini rimane comunque il preferito di Ranieri che vorrebbe lui come suo successore a partire dalla prossima estate.