Offerta choc alla Juve: ecco i soldi per Tonali

Il mercato della Juventus può vivere un vero e proprio scossone in queste ore: giunge un’offerta altissima nella sede dei bianconeri

A brevissimo inizierà la sessione di mercato di gennaio che per la Juventus sarà molto importante per cercare di trovare dei giusti sostituti ai giocatori infortunati, soprattutto nel reparto difensivo, come Gleison Bremer e Juan David Cabal che saranno fermi ai box fino a fine stagione. Più in generale i bianconeri sono chiamati a trovare degli innesti importanti per migliorare la squadra di Thiago Motta e per cercare di risalire in classifica.

Per riuscire a trovare dei rinforzi importanti però la Juventus deve mettere a segno anche qualche plusvalenza di peso che possa aiutare il bilancio. In tal senso, in queste ore è giunta una notizia a sorpresa in merito ad una mega offerta di uno dei club più ricchi della Premier League per un talento bianconero. Con questi soldi, la Vecchia Signora potrà andare a sondare il mercato in entrata e fornire dei rinforzi a Thiago Motta, uno dei quali può essere Sandro Tonali.

La Juventus ha ricevuto una grossa offerta per uno dei suoi big: rilancio per Tonali?

Nelle scorse ore è stata rilanciata da più parti la notizia per cui Sandro Tonali potrebbe tornare già a gennaio in Serie A e andare a firmare con la Juventus. Per riuscire a mettere a segno un colpo così importante però il direttore bianconero Cristiano Giuntoli dovrà prima necessariamente effettuare qualche movimento in uscita. L’assist può arrivare dalla Premier League dove si vocifera che sia pronta una grossissima proposta da recapitare negli uffici torinesi della Juve.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo TodoFichajes.com, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Kenan Yildiz e vorrebbe effettuare un tentativo per portarlo in Inghilterra già a gennaio. Il fantasista turco è uno dei giovani talenti migliori che ci siano in Europa e la Juventus non vuole affatto liberarsene a cuor leggero ma, di fronte ad offerte economiche da capogiro, la situazione potrebbe anche cambiare.

Il Liverpool sembra essere pronto a spingersi fino ad una cifra monstre di circa 70 milioni di euro per portare Yildiz in Premier League perché viene valutata un’ottima alternativa ai giocatori d’attacco che già oggi sono presente nella rosa di Arne Slot ed è considerato il giusto dopo-Salah: l’egiziano è infatti in scadenza di contratto a fine stagione.