Vlahovic al Bologna per 40 milioni: incredibile, ma vero

Il Bologna è su Dusan Vlahovic? L’annuncio a sorpresa ha spiazzato tutti i tifosi, soprattutto quelli della Juventus.

Messa in archivio anche l’ultima gara dell’anno, per la Juventus è ora giunto il momento di voler mettere in bacheca un altro trofeo. Dopo la Coppa Italia vinta l’anno scorso, la società bianconera si è aggiudicata la possibilità di disputare la Supercoppa Italiana. Appuntamento importante soprattutto per chi, come Dusan Vlahovic, è costantemente alla ricerca del riscatto.

Appuntamento al 3 gennaio con la Vecchia Signora che per l’occasione sfiderà il Milan in semifinale. Il giorno prima si affronteranno anche Atalanta e Inter nel match d’esordio del torneo. Tutti gli occhi saranno puntati sul bomber serbo che avrà nuove possibilità di fare bene e magari di andare anche in goal contro le big. Quest’anno ci è riuscito ma non sempre è apparso performante contro squadre di un certo livello.

In questa stagione si è comunque tolto la soddisfazione di essere andato in goal contro l’Inter in campionato e contro il Manchester City in Champions League. Due realtà non certamente da poco. La sensazione, tuttavia, è che qualsiasi cosa faccia il centravanti, il pubblico voglia sempre di più. Per questo qualcuno lo ha già spedito al Bologna.

Juventus-Vlahovic, va al Bologna: l’annuncio è incredibile

Vi immaginate il centravanti della Juve alla corte di Vincenzo Italiano? Scenario a dir poco improbabile ma sicuramente suggestivo, soprattutto dopo che ne ha parlato a grande sorpresa il giornalista Marcello Chirico. Ai microfoni di Calciomercato.it, in diretta su YouTube, l’esperto ha riservato a Vlahovic un’autentica stoccata.

Mentre si parla molto del possibile rinnovo con la Juve, in giro per l’Europa c’è ancora chi continua a seguire il bomber. Come ad esempio l’Arsenal che ha perso punti e terreno in campionato nelle ultime giornate e che comincia a sentire la certa necessità di un centravanti di ruolo. Vlahovic può essere un’opzione ma difficilmente si muoverà a gennaio.

Per quanto riguarda Vlahovic al Bologna, quella di De Chirico è stata una provocazione in piena regola: “Dicono che con Italiano giocherebbe meglio, allora che vada al Bologna se ci portano 40 milioni“. Una frecciatina niente male da parte del giornalista che ha così smosso il popolo del web. Anche secondo voi Vlahovic è un giocatore da Bologna o riuscirà ad integrarsi pienamente in questa nuova Juventus?