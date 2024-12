65 milioni dopo Milan-Roma: addio choc

Un clamoroso colpo di scena in sede di mercato: pronta l’offerta clamorosa di 65 milioni di euro, succede tutto dopo Milan-Roma

Il campionato è ormai vicino al suo giro di boa, con il girone d’andata pronto a lasciare spazio al ritorno. Sullo sfondo, però, a monopolizzare già l’attenzione vi è il calciomercato. A tal proposito, si sta facendo largo un’ipotesi clamorosa.

Può succedere tutto nelle prime settimane di gennaio, dopo Milan-Roma. In questo caso si parla dei rossoneri e dei grandi cambiamenti che – inevitabilmente – riguarderanno la rosa di Paulo Fonseca tra gennaio e giugno. L’allenatore lusitano, ancora fortemente in discussione e sotto giudizio severo dei tifosi – è chiamato a raddrizzare un’annata al momento abbondantemente deludente. Ma non è tutto.

Qualcosa di grosso si muoverà, in quel di Milanello, in estate. È chiaro che Cardinale stia già programmando una nuova serie di cambiamenti alla rosa rossonera. Ma attenzione: perché qualcosa di davvero inaspettato potrebbe verificarsi durante la sessione invernale di mercato. E a certe condizioni sarebbe quasi impossibile dire no.

Che mazzata dopo la Roma: addio Milan per 65 milioni

Archiviata Milan-Roma, per il Milan arrivano pessime notizie dal mercato. O, almeno, così viene riferito dalla Spagna. A parlarne è il portale ‘Fichajes.net’, particolarmente attento alle dinamiche di mercato che riguarda la big europee. E adesso i tifosi rossoneri tremano.

Perché Tijjani Reijnders, uno dei calciatori che sta esprimendo il miglior calcio possibile agli ordini di Paulo Fonseca, sarebbe finito nel mirino di uno dei club più ricchi e ambiziosi al mondo. Si parla del Manchester City e di Pep Guardiola che, in quella posizione, a fine stagione finirà per perdere a parametro zero Ikay Gundogan. A questo punto, però, i ‘Citizens’ sembrerebbero disposti a fare passi importanti verso il nazionale olandese, provando a convincere la dirigenza di Via Aldo Rossi a cedere Reijnders già nel mese di gennaio.

Una possibilità di difficile realizzazione, certo, ma non impossibile. A maggior ragione se – come riferito – il City dovesse mettere sul piatto una primissima offerta da 65 milioni di euro per il cartellino dell’ex AZ Alkmaar. A gennaio, con sorpresa dei tifosi del ‘Diavolo’, Reijnders potrebbe dire addio al Milan. Un’ipotesi pazzesca.

Al momento la volontà del Milan rimane quella di non separarsi dal 26enne di Zwolle risultato spesso e volentieri decisivo per il cammino della squadra di Fonseca. Reijnders è sotto contratto con il club di Cardinale fino al 30 giugno 2028 e ha collezionato – tra campionato e coppe – 22 presenze, 8 gol e ben 3 assist vincenti per i compagni. Prestazioni e numeri che non sono affatto passati inosservati. Guardiola farà di tutto per averlo subito alle sue dipendenze.