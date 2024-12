Colpaccio bianconero per il Milan: Liverpool anticipato

Dirigenti del Milan al lavoro per il colpaccio, concorrenza anticipata ma i pericoli dalla stessa Inghilterra non mancano

Milan al lavoro per il prossimo calciomercato invernale, considerato fondamentale per sperare in un futuro positivo. Paulo Fonseca, immerso in un periodo molto delicato visti i risultati in campo non proprio incoraggianti, deve per forza di cose affidarsi a Fonseca e Ibrahimovic.

A differenza degli scorsi anni, la società rossonera vive un momento difficile e che potrebbe cambiare in base alla qualità delle partite disputate: molti sono i reparti da cambiare in vista del mercato di gennaio, dall’attacco al centrocampo passando per la difesa, dove non continua a non convincere Tomori. Poi non bisogna dimenticare la situazione dei vari Theo Hernandez, Calabria e Loftus-Cheek. Sempre più delicata e destinata a mutare l’assetto della rosa rossonera.

Per quanto riguarda invece i possibili colpi in entrata, nelle ultime ore in casa rossonera si sta ragionando per un potenziale nuovo colpo in difesa.

Milan: il nuovo obiettivo è Robinson del Fulham, ma la concorrenza non manca

Nelle ultime ore un nuovo nome si sta facendo strada: parliamo di Antonee Robinson, difensore del Fulham con un ottimo margine di miglioramento. Assieme ai suoi compagni sta disputando un campionato importante: la formazione londinese, ottava in classifica, sta vivendo un momento tutto sommato positivo sebbene non esaltante dopo un mercato estivo dove sono stati compiuti investimenti importanti.

E Robinson rappresenta sicuramente una delle pedine più importati in vista del mercato invernale, da sacrificare in caso di necessità: il Milan è tra le pretendenti a mettere le mani sul ragazzo classe 1997, ma non mancano le concorrenti nella stessa Inghilterra.

Tra le squadre interessate abbiamo soprattutto Liverpool e Manchester United, due squadre che stanno vivendo un momento di forma diverso. Lo ha ripotato sui suoi profili social il giornalista Ekrem Konur. I Red Devils, soprattutto, sono intenzionati a cambiare in vista del mercato di gennaio per dare a Ruben Amorim, tecnico appena arrivato dopo l’esonero di Ten Hag, più calciatori possibile.

Il Milan sta alla finestra in attesa di novità su questo fronte. Robinson potrebbe rappresentare un valore importante, soprattutto nel caso in cui Hernandez dovesse partire per una cifra consistente. Infatti, negli ultimi anni vissuti a Londra, ha giocato in più posizioni e con un ottimo rendimento. Per Fonseca potrebbe essere un innesto di grande qualità.