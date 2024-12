Colpo scudetto per l’Inter: lo porta Lautaro Martinez

Il calciomercato nerazzurro è pronto ad infiammarsi con un grandissimo colpo Scudetto: Lautaro Martinez lo porta ad Appiano Gentile

Il sogno Scudetto resta vivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver conquistato meritatamente la seconda stella, i nerazzurri puntano a ripetersi. Nel mezzo, però, torna ad esservi il calciomercato. Ed in tal senso sono attese scelte importanti per la rosa della ‘Beneamata’.

Beppe Marotta dovrà sistemare la difesa che – salvo clamorosi colpi di scena – perderà Stefan de Vrij a parametro zero il 30 giugno 2025. Ecco quindi che tra le priorità non potrà non esservi un nuovo centrale, magari già a gennaio se dovesse spuntare l’occasione giusta. E se a centrocampo si fa caldo il nome di Ricci e quello di Asllani si allontana sempre di più dalla permanenza a Milano, anche in attacco il presidente dell’Inter è pronto a mischiare le carte.

Marko Arnautovic potrebbe avvicinarsi rapidamente ad un addio ai colori nerazzurri, già nelle prime settimane dell’anno nuovo, nonostante il suo contratto scada tra esattamente sei mesi. Per Joaquin Correa, probabilmente, bisognerà aspettare. Ad ogni modo la sorpresa più gradita, in vista dell’estate, potrebbe riservarla Lautaro Martinez: è lui l’arma vincente della dirigenza di Viale della Liberazione per portare ad Appiano Gentile un vero e proprio prodigio.

Capolavoro Inter, Real ko: colpo tricolore

Il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ sottolinea come uno dei nomi che durante il prossimo calciomercato estivo farà impazzire diversi grande squadre sia quello di Nico Paz, prodigio spagnolo che sta mostrando grandi cose nella sua prima stagione con la maglia del Como.

Arrivato in estate per 5 milioni di euro dal Real Madrid, il 20enne trequartista ha saputo mettersi in luce grazie alla scommessa vinta da Fabregas. 16 presenze in Serie A con 2 gol e 4 assist vincenti, giocate di altissimo livello ed un club su tutti – l’Inter – che ha messo gli occhi su di lui. I campioni d’Italia in carica potrebbero chiedere ‘aiuto’ a Lautaro Martinez, con lui gioca in Nazionale, che potrebbe convincere il gioiellino a scegliere la Milano nerazzurra come sua prossima destinazione. Non sarà, comunque, affatto semplice. Ed il motivo è riconducibile al Real Madrid.

I ‘Blancos’ hanno sì venduto a titolo definitivo il cartellino di Paz al Como ma nell’accordo era presente una clausola di riacquisto e il 50% dall’eventuale cessione del fantasista sudamericano. Tutti indizi che, come confermati dal sito iberico, sembrerebbero portare ad un ritorno a Madrid – stavolta da protagonista – di Nico Paz. Niente di più incerto, invece, perché pare proprio che l’Inter possa davvero sperare di scavalcare le ‘Merengues’ e provare a prendersi il classe 2004 durante la prossima sessione estiva di mercato.

In questi mesi il ragazzo continuerà ad essere valutato ma Marotta potrebbe allacciare molto presto i contatti con la dirigenza del Como per pianificare – eventualmente – l’assalto all’ex Real. Perez e Ancelotti permettendo, ovviamente.