Doppio colpo Juve dal Barcellona: l’annuncio è arrivato

Un annuncio che i tifosi non si aspettavano, ora il calciomercato della Juventus può cambiare: doppio colpo direttamente da Barcellona

Il campo, da qualche settimana a questa parte, ha regalato più bocconi amari da digerire che gioie al popolo bianconero. D’altronde la stagione della Juventus è stata caratterizzata fino a questo momento da luci ed ombre, con un rendimento che rischia seriamente di non portare a nulla di buono.

D’altro canto la lotta Scudetto – almeno ad oggi – vede i bianconeri ben lontani dalle prime della classe in Serie A: bisognerà macinare gioco e fare punti per sperare in una rimonta pazzesca. Le ambizioni non mancano di certo a Thiago Motta, scelto per dare il via ad un nuovo – e vincente – corso bianconero. Dopo aver sollevato la Coppa Italia con Allegri – e aver salutato amaramente l’allenatore di Livorno – il futuro è tutto nelle mani dell’ex centrocampista. Molto, però, dipenderà evidentemente dalle strategie in sede di calciomercato.

Perché è palese come il gruppo bianconero abbia fatto grande difficoltà sopratuttto per quel che riguarda le seconde linee. Non vi è infatti dubbio come i tanti infortuni abbiano limitato il rendimento della Vecchia Signora, in diversi reparti. In primis in difesa, dove al centro sono venuti a mancare per gravi infortuni prima Bremer e poi Cabal.

A tal proposito è lecito aspettarsi un grande colpo in quella zona del campo nel mese di gennaio. Occhio anche in attacco dove qualcosa, in ottica vice Vlahovic, è andato storto. L’annuncio di un potenziale doppio colpo direttamente da Barcellona, arrivato poche ore fa, può davvero fare impazzire i tifosi: ecco di chi si tratta.

Dal Barcellona alla Juve: doppio colpo pazzesco

Lo scrittore Graziano Carugo Campi, come spesso accade, parla di Juventus. E nel suo ultimo intervento, su ‘X’, ha detto la sua riguardo a quelle che sembrerebbero essere le prossime scelte di mercato ‘dettate’ dalla dirigenza bianconera.

Sono arrivati dei veri e propri consigli, in vista di gennaio, per rinforzare la rosa di Thiago Motta. “Prenderei Eric Garcia e Gerard Martin del Barcellona per il mercato di gennaio”, le parole dello scritto. Il primo, un centrale spagnolo che ha anche vestito la maglia del Manchester City, è stato accostato in diverse occasioni ai colori bianconeri. A Barcellona sembra avere sempre meno spazio: il suo contratto scadrà nel 2026. Gerard Martin, terzino sinistro di appena 22 anni, potrebbe rappresentare un ottimo investimento per il futuro: all’occorrenza può essere schierato da centrale.

Proprio la difesa, il cruccio maggiore per la dirigenza bianconera, sarà la priorità di Giuntoli. Carugo Campi ha poi fortemente criticato quelle che parrebbero invece le piste tracciate dal dt della Juventus: “Hancko e Tomori sono sopravvalutati, Antonio Silva costa troppo”. Un messaggio chiaro e tondo alla dirigenza juventina: ci sarà tempo per capire quali saranno le decisioni finali dei vertici di casa Juve.