Via libera Osimhen: la Juve fa festa

Via libera per Victor Osimhen alla Juve: i bianconeri fanno festa, l’attaccante può arrivare nelle prossime sessioni di mercato. La situazione

Victor Osimhen è finito nel mirino della Juve. Cristiano Giuntoli lo conosce molto bene: è stato lui a portarlo al Napoli, dove si è consacrato e rivelato il bomber che mezza Europa sta cercando. Lo rivorrebbe con sé a Torino, rappresenta un’opportunità importante anche se non sarà facile convincere Aurelio De Laurentiis e i partenopei a lasciarlo andare proprio in bianconero.

Il classe ’98 è attualmente in prestito al Galatasaray ma resta di proprietà azzurra, dove tornerà la prossima estate. Si era vociferata di una nuova e possibile partenza già dalla riapertura delle trattative nel mese di gennaio. Soprattutto con destinazione Premier League, dove ci sarebbero Manchester United e Chelsea a contenderselo. Diverso, invece, il discorso riguardante la Juve. I bianconeri, infatti, pur volendo, non potrebbero prenderlo adesso perché non hanno un posto libero per gli extracomunitari. Gli slot sono già occupati e quindi bisognerà attendere l’estate e la prossima stagione.

Osimhen, via libera per la Juve: Giuntoli gongola

In questo momento Giuntoli è solo spettatore: tutto dipenderà da come si evolve la situazione con i club inglesi. Stando a quanto riportato da alcuni media britannici, come TEAMtalk, è stata presa un’importante decisione sul futuro del nigeriano.

L’attaccante non si muoverà dal Galatasaray fino a fine stagione. In Turchia, pur restando ai margini del grande calcio europeo, sta facendo bene e non vuole cambiare maglia adesso. L’intenzione è quella di restare con i giallorossi fino a fine stagione per poi trovare la nuova squadra, magari definitiva e non più in prestito. Non sarà nemmeno facile convincere il Napoli. Bisognerà mettere sul piatto un bel gruzzoletto di soldi.

In ogni caso i due club di Premier se davvero volessero il bomber dell’ultimo scudetto del Napoli sarebbero in pole per ambizioni, potenza economica e preferenza a trattare da parte della squadra partenopea. Ma la Juve ha una chance. Non muovendosi a gennaio, può tornare alla carica la prossima estate e provare ad arrivare al giocatore tanto desiderato da Giuntoli. Un via libera importante. Pure in casa bianconera ci sono comunque attente valutazioni da fare: il dirigente vorrebbe il nigeriano ma Thiago Motta, dalla sua, preferirebbe riabbracciare Zirkzee. Sempre se Vlahovic, in tutto questo, effettivamente non rinnoverà e andrà via.