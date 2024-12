Assalto a Lautaro, mazzata terribile: scatta l’allarme all’Inter

L’ottimo momento dell’Inter rischia di essere rovinato dalle voci di mercato su Lautaro Martinez: i tifosi nerazzurri temono il peggio.

L’Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua rincorsa alla vetta della classifica. I nerazzurri hanno un punto di ritardo da Atalanta e Napoli ma devono recuperare la gara di Firenze, sospesa in seguito al malore di Edoardo Bove. Anche a Cagliari l’Inter ha messo in mostra tutta la propria superiorità tecnica, battendo nettamente 3-0 i rossoblu sardi grazie alle reti di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu (su rigore).

Una delle notizie più liete per il popolo interista è proprio il ritorno al gol dell’attaccante argentino. Erano infatti passati 54 giorni dall’ultimo centro del ‘Toro’: l’ultima rete risaliva infatti al match contro il Venezia del 3 novembre scorso. Le otto partite senza segnare nemmeno un gol avevano fatto scattare qualche dubbio su Lautaro, ma con il gol di Cagliari sembra tutto rientrato.

Eppure il gioiello di Bahia Blanca continua a essere al centro di rumors di mercato. Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più richiesti d’Europa e alcuni club sono disposti a staccare assegni da capogiro pur di riuscire a strapparlo a Simone Inzaghi. Come sanno bene i tifosi nerazzurri il rischio più alto è che arrivi in Viale della Liberazione qualche mega offerta da parte di uno dei club di Premier League: sono le squadre inglesi quelle che possono disporre di budget molto ampi e non badano a spese.

Assalto a Lautaro: è finita, tifosi increduli

Proprio in queste ore è circolata la notizia di un forte interessamento del Chelsea per Lautaro Martinez. La voce è rilanciata anche da Ekrem Konur, noto giornalista turco ed esperto di calciomercato, che vede i Blues favoriti nella corsa al bomber argentino. Con l’ultima sconfitta casalinga contro il Fulham i londinesi hanno forse abbandonato ogni ambizione di titolo: il Liverpool capolista è ormai lontano dieci punti.

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha già fatto sapere alla dirigenza del club di avere bisogno di un attaccante di primissimo livello per alzare l’asticella. L’allenatore italiano sta riportando su i londinesi dopo due stagioni complicate, ma è chiaro che serve qualche elemento di grande spessore per andare a lottare per il titolo.

La scelta sembra sia ricaduta proprio su Lautaro Martinez, che ha però rinnovato lo scorso maggio con i nerazzurri fino al 2029: per portarlo via da Milano servirà un’offerta non inferiore a 100 milioni di euro.