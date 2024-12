Dal Napoli alla Juve: 55 milioni e affare chiuso

Nuovo super colpo in arrivo in serie A? Dal Napoli alla Juve, va via per 55 milioni di euro! Il prezzo è fissato, i tifosi sono in ansia

Un nuovo affare può presto coinvolgere la serie A. Riguarda uno dei migliori giocatori che fin qui si sono maggiormente contraddistinti nel nostro campionato. Lo vuole mezza Italia, ma il suo futuro può essere altrove. Entro poche ore aprirà i battenti ufficialmente la sessione di calciomercato invernale e i club vogliono farsi trovare pronti, nello sfruttare sin da subito le occasioni che ci saranno per rinforzare la propria rosa.

In pole position c’è sicuramente la Juve che ha bisogno di potenziare alcuni ruoli lasciati scoperti dagli infortuni come ad esempio la difesa e l’attacco, alla ricerca di un vice-Vlahovic. Arek Milik è sempre più un oggetto misterioso, non è tornato ancora a disposizione dall’infortunio avuto durante l’estate e non si intravede una data di rientro, spostata sempre avanti settimana dopo settimana. A questo punto è inevitabile un intervento sul mercato. Al pari della Juve, anche la Roma deve rinforzare il proprio pacchetto offensivo per risalire la china. Il Napoli pure deve aggiungere per poter competere per lo scudetto.

Italiane beffate: se ne va per 55 milioni!

Insomma sono diverse le piazze alla ricerca di un bomber. Persino Gasperini ha lasciato intendere che se ci dovesse essere un’opportunità lì davanti l’Atalanta non se la lascerà scappare: “Se Brescianini è l’uomo più offensivo che avevo in panchina…”, ha asserito dopo la gara di sabato scorso a Roma contro la Lazio. Dove non c’erano gli infortunati Retegui e Scamacca. Il secondo può essere davvero il rinforzo invernale giusto, non manca molto al ritorno.

Anche per questo (e non solo) attenzione al futuro dell’italo-argentino. L’ex Genoa, infatti, era stato preso la scorsa estate in qualità di sostituto dell’ex Sassuolo. Con il ritorno di quest’ultimo si potrebbe avere traffico in avanti. Retegui piace a tutti: dalla Juve al Napoli, passando per la Roma, tutte hanno chiesto informazioni. Secondo quanto rivelato da alcuni media britannici c’è una nuova squadra iscritta alla corsa.

Si tratta dell’Aston Villa che deve sostituire il sicuro partente Duran, in uscita forse già a gennaio. Il club di Premier League ha messo nel mirino Retegui però deve fare i conti, come si legge in Inghilterra, con la folta concorrenza di Roma, Juventus e Napoli. Ma soprattutto anche con la volontà dell’Atalanta che non ha nessuna intenzione di cedere il capocannoniere del campionato. A meno di offerte irrinunciabili: 55 milioni di euro è il prezzo base con l’Aston Villa che può accontentare le richieste dei Percassi.