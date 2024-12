Doppio scambio con Milan e Napoli: la Juve ha detto sì

La Juventus sta mettendo in atto un paio di scambi di mercato per la sessione di gennaio, accordandosi con due sue rivali.

Continua l’astinenza alla vittoria ed alla continuità di risultati per la Juventus. La squadra allenata da Thiago Motta, è stata fermata anche dalla Fiorentina, nell’ultima gara disputata nell’anno solare 2024. Prima di focalizzarsi sulla Supercoppa Italiana, dove esordirà il 3 gennaio contro il Milan in semifinale, è tempo di focus sul mercato.

A breve partirà ufficialmente la sessione invernale di mercato, con la Juve che ne sarà sicura protagonista. La formazione bianconera deve sopperire ad alcuni infortuni a lungo termine e reperire dei rinforzi che possano essere adatti al tipo di gioco imposto da Motta stesso. Acquisti necessari per poter competere su più competizioni e non perdere il treno Champions.

Le prime necessità della Juventus sono su due reparti in particolare: urge reperire un difensore centrale ed un attaccante, così da dare maggiori ricambi ai titolari e più chance di variazioni tattiche all’allenatore. Per evitare di spendere troppo a gennaio, il d.s. Cristiano Giuntoli starebbe pensando ad un doppio scambio da mandare in porto già nei prossimi giorni.

Due rinforzi per la Juventus: ok agli scambi con le rivali

L’ultima indiscrezione arriva dal giornalista Paolo Paganini, noto volto di Rai Sport. Il cronista, sul suo account X, avrebbe lanciato la notizia riguardo la doppia operazione che la Juventus potrebbe impostare e concludere già ad inizio gennaio, così da rinforzare un paio di reparti.

L’idea è quella di sacrificare due esuberi della propria rosa ed imbastire altrettanti scambi alla pari (più in prestito che a titolo definitivo) con due squadre rivali in Serie A. La prima operazione sarebbe con il Napoli: alla squadra di Antonio Conte andrebbe il difensore Danilo, che sembra interessare molto gli azzurri, mentre in cambio arriverebbe a Torino l’attaccante Giacomo Raspadori, il quale andrebbe a completare il reparto offensivo di Motta.

La seconda operazione invece è in collaborazione con il Milan. La Juventus sarebbe disposta a cedere Nicolò Fagioli, giovane centrocampista che non sta avendo grosso spazio, per arrivare a Fikayo Tomori. L’inglese potrebbe diventare così il nuovo punto di riferimento difensivo dei bianconeri dopo l’infortunio di Bremer.

Sulla carta una doppia operazione di scambio che farebbe contenti tutti e che darebbe alla Juventus la possibilità di blindare due reparti in difficoltà. Ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo ancora molto, dunque serve tempo e pazienza prima di affondare questi intricati colpi.