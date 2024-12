Il Real Madrid se lo prende in estate: l’Inter saluta un big

Il Real Madrid è pronto a fare il colpo in casa dell’Inter: se lo prende in estate, i nerazzurri dicono addio ad uno dei top player assoluti

Per restare costantemente al top bisogna mettere a segno i colpi giusti. Il Real Madrid da tempo sa come prendere in rosa i migliori giocatori del mondo e resta costantemente a livelli altissimi, la squadra da battere a livello europeo, quella favorita (da sempre) per la vittoria di titoli e Champions League. Anche quest’anno non è da meno. La ciliegina sulla torta la fa un allenatore dal calibro di Carlo Ancelotti.

Questa stagione non era partita sotto i migliori auspici con il Barcellona in vetta in Liga e diversi problemi anche in Champions (come ad esempio la sconfitta casalinga contro il Milan). Si era vociferato di ultima stagione per Ancelotti, finito incredibilmente al centro delle critiche. Le cose con il passare dei mesi sono cambiate e, ad oggi, il Real è la favorita assoluta per la conquista di ogni torneo a cui partecipa. La scorsa estate ha preso Mbappé e l’asso francese ha iniziato ad accendersi, dopo le difficoltà iniziali.

Lo vuole il Real: l’Inter dice addio al top player?

Anche negli altri ruoli gli spagnoli vogliono i migliori al mondo. Dalla prossima stagione si cambierà sulle fasce, specialmente a sinistra dove è in programma un nuovo acquisto di livello. E per questo obiettivo si guarda in casa Inter, con i tifosi nerazzurri che iniziano a tremare.

Il nome in cima alla lista è Alphonso Davies del Bayern Monaco. Il canadese, classe 2000, è fortemente voluto dalle merengues ma c’è da fare i conti con alcune difficoltà per arrivare a comprarlo. Se dovesse saltare gli iberici sarebbero pronti a virare su Federico Dimarco. In estate può arrivare l’offerta con il Real che può mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile per convincere Beppe Marotta a venderlo. Non sarà comunque facile, in quanto i nerazzurri non lo lasceranno partire a cuor leggero.

Dimarco, oltre ad essere uno dei big assoluti e totem dello spogliatoio meneghino, è anche di fede interista quindi sarà molto difficile per lui staccarsi dalla maglia di una vita. Stiamo parlando, però, del Real e davanti ad un’offerta importante verrebbe difficile dire di no anche perché andrebbe a fare il titolare nel club più forte (almeno sulla carta) al mondo. La “follia” di mercato può portare nell’estate del 2025 all’addio.