Motta non lo vuole: la Juve ha scelto il nuovo bomber

La Juventus si prepara a prendere un attaccante a gennaio. Motta detta le condizioni: ecco chi è il suo preferito.

Si preannuncia fondamentale, per le ambizioni di gloria della Juventus, il mercato invernale. Il club, infatti, conta di regalare a Thiago Motta almeno un paio di rinforzi capaci di rendere l’attuale rosa più competitiva. In primis, è previsto l’ingaggio di un difensore: David Hancko e Antonio Silvia i principali nomi seguiti. In cantiere anche l’acquisto di un centravanti in grado di far respirare Dusan Vlahovic quando necessario e garantire maggiori garanzie fisiche rispetto ad Arek Milik.

Thiago Motta, per ovviare alla prolungata assenza del polacco (i cui tempi di recupero non sono ancora chiari), in questi mesi ha provato ad impiegare in quel ruolo Timothy Weah e Kenan Yildiz senza, però, ottenere le risposte sperate. Da qui la richiesta al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di attivarsi e provare a prendere un centravanti di comprovata qualità. Il manager, dopo aver scartato le opzioni Jonathan David (chiede 6 milioni di ingaggio) e Arnaud Kalimuendo (il Rennes vuole 20 milioni), si è iscritto alla corsa riguardante un top player attualmente caduto in disgrazia nella sua attuale formazione.

Parliamo di Marcus Rashford, scivolato indietro nelle gerarchie del Manchester United in seguito allo sbarco in panchina di Ruben Amorim. Il rapporto tra i due, di fatto, non è mai scattato con il tecnico portoghese che ha preferito non convocarlo nelle ultime 4 gare disputate dai Red Devils tra Premier League e Coppa di Lega. Una sequela di esclusioni che renderà inevitabile il divorzio ad inizio anno. Gli agenti del 27enne, autore di 7 reti e 3 assist in 24 gare, di recente lo hanno quindi proposto alla Vecchia Signora. Il colpo, però, è destinato a non concretizzarsi.

Mercato Juventus, Motta dice no: vuole un altro attaccante

Il motivo è da ricercare nel veto imposto da Motta il quale, stando a quanto riportato dal ‘Sun’, ha bocciato la possibile operazione ritenendo il profilo del classe 1997 poco adatto allo stile di gioco da lui praticato. L’allenatore, al contrario, gradirebbe avere a disposizione un’altra punta poco considerata da Amorim ed in procinto di lasciare Manchester, ovvero Joshua Zirkzee.

I contatti tra le parti sono già scattati: sviluppi, in tal senso, sono attesi a stretto giro di posta. Rashford, dal canto suo, continua a guardarsi intorno: il Barcellona lo apprezza molto tuttavia l’alto stipendio percepito (10 milioni) rappresenta un ostacolo verso la fumata bianca.