Theo Hernandez addio a gennaio: già trovato il sostituto

Incredibile ribaltone in casa Milan, Theo Hernandez può essere venduto già a gennaio: individuato il possibile sostituto del terzino francese

Aria di grandi cambiamenti in casa Milan. I risultati, ancora deludenti, di questa prima metà di stagione stanno per portare a una vera e propria rivoluzione all’interno dell’ambiente rossonero. A pagarne le spese potrebbe non essere il solo Paulo Fonseca, esonerato dopo la surreale gara interna con la Roma, ma anche alcuni dei senatori che maggiormente hanno reso difficile la vita al tecnico portoghese. Su tutti Theo Hernandez.

Nonostante sia stato uno dei giocatori più importanti nella rosa rossonera degli ultimi anni, e sia ancora considerato da tutti, soprattutto dai tifosi, un pilastro di questa squadra, Theo non sembra infatti più al centro del progetto del Milan. Il club deve guardare al futuro, e sa bene che cedere un giocatore come il terzino francese adesso che è ancora giovane, e prima del nuovo rinnovo di contratto, potrebbe essere economicamente una mossa astuta e preziosa.

Resta da capire però quando cercare di cederlo al miglior offerente. Se fino a questo momento si erano ipotizzate infatti operazioni importanti nel prossimo mercato estivo, c’è chi suggerisce di anticipare i tempi e di liberarsene già a gennaio, per cercare di puntare con forza su un sostituto giovane e dalle prospettive molto importanti.

Milan, Theo Hernandez ai saluti: il piano del Milan per rinforzarsi con la cessione

Al momento le voci di mercato sono molte ma ancora molto confuse sul destino di Theo. Quel che è certo è che molti addetti ai lavori hanno bene in mente quale dovrebbe essere il suo percorso da qui alla fine del mese di gennaio.

Ne ha parlato ad esempio Fabio Caressa sul suo canale YouTube. Secondo il giornalista romano, direttore di Sky Sport, i rossoneri dovrebbero fare un sacrificio già a gennaio, vendendo il terzino francese in questo momento in cui i rapporti con l’ambiente si sono quasi del tutto deteriorati. Con l’obiettivo, ovviamente, di rinforzarsi portando a casa uno dei migliori prospetti della nostra Serie A.

Considerando il flop di Emerson Royal fino a questo momento e le buone prestazioni del giovane Jimenez, Caressa punterebbe a una vera rivoluzione, cedendo sia Theo che Royal, per dare più spazio a sinistra al terzino spagnolo e investire su un laterale destro di grande prospettiva, come il georgiano Saba Goglichidze.

Nonostante sia di ruolo un difensore centrale, il nazionale georgiano classe 2004 ha infatti dimostrato nella sua ancora breve carriera di poter fare bene anche spostato sulla fascia e potrebbe garantire al Milan maggior equilibrio in un momento in una stagione in cui la squadra sembra nettamente sbilanciata verso l’attacco.

Suggestione o ipotesi concreta? Difficile dirlo, quel che è certo è che le cose al Milan stanno per cambiare. E se non sarà in inverno, difficilmente il matrimonio tra i rossoneri e Theo potrà sopravvivere alla prossima sessione estiva.