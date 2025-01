Addio dopo il gol: maxi offerta per Lautaro

Colpo di scena per il mercato nerazzurro: arriva l’offerta per il cartellino di Lautaro Martinez, ora l’addio del capitano può davvero diventare realtà

Quest’anno l’Inter vuole provare a vincere tutto. Il bis in campionato, poi quel sogno Champions League che manca da ormai quasi 15 anni. Intanto a farsi sempre più pressanti sono le continue voci di mercato che riguardano la squadra di Simone Inzaghi.

Non solo i possibili innesti dal mercato di gennaio – un difensore centrale ed un nuovo attaccante, su tutti – ma anche alcuni potenziali addii. Uno in particolare, rischia di far implodere la Milano nerazzurra. Lo scorso agosto la dirigenza nerazzurra ha messo a segno un ‘colpo’ importantissimo per il progetto Inter: il rinnovo di Lautaro Martinez. Un accordo sulla base di uno stipendio da 9 milioni netti a stagione, fino al 30 giugno 2029. Qualcosa che, almeno sulla carta, sembrerebbe chiudere a qualsiasi scenario possibile che riguardi la partenza del ‘Toro’. Ed invece potrebbe non essere così: tornano a rincorrersi le voci di mercato che riguardano il capitano dell’Inter, ormai da oltre sei anni leader incontrastato nello spogliatoio nerazzurro.

L’argentino è uno degli attaccanti più forti al mondo, lo sa Lautaro così come il popolo interista che con l’arrivo dell’anno nuovo rischia però di vedersi scivolare dalle mani il beniamino più importante dello scacchiere dei campioni d’Italia. E così, con grande sorpresa, è arrivata nelle scorse ore una rivelazione di mercato che ha dell’incredibile: c’è una società pronta a fare follie per convincere il presidente Beppe Marotta a lasciar partire il numero 10.

“Vogliono acquistare Lautaro”: doccia fredda per i tifosi dell’Inter

Una rivelazione pazzesca quella che Ekrem Konur, giornalista turco particolarmente informato sulle vicende di mercato internazionale, ha notificato al mondo attraverso uno dei suoi consueti post su ‘X’. E i tifosi, da allora, non possono non temere la partenza del ‘Toro’.

Perché stando a quanto riferisce Konur, un club di Premier League avrebbe tutta l’intenzione di provare a trattare l’acquisto del cartellino di Lautaro Martinez. Si parla del Chelsea di Enzo Maresca che, notoriamente, già da qualche stagione fa fatica in attacco e vorrebbe regalarsi un grande colpo. Lautaro, in tal senso, rappresenterebbe il meglio che il mercato ha da offrire in questo momento: economicamente, però, non sarà affatto una passeggiata convincere l’Inter.

Perché per il cartellino la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe disposta a parlare di cessione solo davanti ad una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Il Chelsea, economicamente, potrebbe permettersi un esborso simile: magari già a gennaio, una suggestione intrigante che non ha al momento preso ancora veramente corpo. E l’ingaggio? I ‘Blues’ non faticherebbero di certo a garantire i 9 milioni percepiti dal bomber sudamericano a Milano.

A questo punto, non è da escludere che le strade di Lautaro e del Chelsea possano effettivamente avvicinarsi. Gennaio è già arrivato: si attendono potenziali novità su quello che sarebbe il trasferimento più clamoroso degli ultimi anni. I tifosi dell’Inter sono avvisati: i ‘Blues’ hanno messo in cima alla lista il nome di Lautaro Martinez.