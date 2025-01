Conte sgambetta la Juventus e gli ruba il difensore di gennaio

Antonio Conte punta a vincere lo scudetto con il Napoli, sfida lanciata ai bianconeri: l’ex tecnico si intromette per uno dei difensori nel mirino

Alzi la mano chi avrebbe immaginato un Napoli primo in classifica alla fine dell’anno solare. Il club partenopeo sta tornando prepotentemente protagonista del campionato e tutto questo non era affatto scontato. Certo, si pensava che Antonio Conte avrebbe potuto dare una scossa e riproporre ad alti livelli una squadra che lo scorso anno era incappata in una stagione horror, ma i risultati stanno andando probabilmente al di là delle più rosee aspettative.

Oggi, è un Napoli che classifica alla mano può competere per Inter e Atalanta per lo scudetto. Per rendimento e livello di gioco, le principali candidate sembrano proprio le due compagini nerazzurre, ma intanto gli azzurri sono lì, pronti a dire la loro. Sapremo di più sulle effettive ambizioni di Conte e della sua banda dopo il mese di gennaio. Un mese che sarà cruciale per tanti motivi.

In campo, ci saranno gli scontri con Fiorentina, Atalanta e Juventus, determinanti per capire dove il Napoli potrà arrivare. Ma fuori dal campo c’è anche un calciomercato importante, in cui andare a caccia di rinforzi. La rosa è di buon livello, ma presenta qualche lacuna e di sicuro l’allenatore chiederà alla società uno sforzo per accontentare le proprie richieste. In particolare, Conte sembra intenzionato a un vero e proprio sgambetto alla Juventus, club con il quale tra l’altro sono già in atto alcuni discorsi come quelli per Danilo e per Fagioli.

Conte vuole Skriniar: sorpasso Napoli a Giuntoli

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Napoli avrebbe superato la Juventus nell’ottica del colpo Skriniar. A riportarlo, il giornalista Sebastiano Sarno, che traccia il punto della situazione sul difensore slovacco.

Per l’ex Inter, ormai, non c’è più spazio al Psg. Sembrava diretto al Galatasaray, ma la sua priorità andrebbe al ritorno in Serie A. Per questo, avrebbe dato mandato al suo agente di trovargli a tutti i costi una sistemazione nel nostro campionato. La Juve rimane interessata, ma scoraggiata dai costi dell’operazione. Ecco perché il Napoli adesso può farcela per davvero. Anche se il vecchio pupillo di Conte non è l’unico profilo seguito particolarmente da vicino. Sempre per motivi economici, gli azzurri starebbero valutando prima la fattibilità dell’affare Kiwior.