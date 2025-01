Esplode il primo caso del 2025: penalizzazione ed esclusione

Terremoto clamoroso nel calcio italiano, può succedere di tutto a inizio 2025: si parla di penalizzazione ed esclusione

Il 2025 non comincia nel migliore dei modi per il calcio italiano. Nemmeno il tempo di mettersi alle spalle un 2024 fatto, ancora una volta, di situazioni difficili e complicate da dover gestire, che arrivano i primi guai per un’importante società italiana. A causa di difficoltà finanziarie si profila infatti all’orizzonte una penalizzazione, e in questo momento c’è chi teme addirittura una clamorosa esclusione dal campionato.

Per una volta può comunque tirare un sospiro di sollievo il presidente della Figc Gravina. A finire nei guai in questo caso non è stata una società di Serie A, o uno dei club più blasonati di una Serie B che ha visto negli ultimi anni il proprio livello innalzarsi fino a livelli raramente toccati in passato.

Nel mirino degli inquirenti c’è infatti una società molto importante ma delle serie inferiori, un club in gravissime difficoltà economiche che sta sprofondando in un incubo senza fine. Al tracollo dal punto di vista sportivo si sta aggiungendo una crisi senza fine, e adesso lo spettro del fallimento e dell’esclusione dal campionato non è più così difficile da intravedere.

Turris nei guai, sta succedendo davvero: penalizzazione ed esclusione in arrivo

Per evitare la radiazione, i dirigenti della Turris hanno dovuto fare delle tremende corse contro il tempo per cercare di mettere tutto al proprio posto entro lo scorso 16 dicembre. Un’impresa quasi disperata che potrebbe però avere ancora delle conseguenze.

Stando a quanto trapela, emergono delle ombre sui pagamenti relativi agli F24 per trattenute Inps e Irpef. Stando a quanto riportato da alcuni organi di stampa locali, delle operazioni finanziarie riguardanti il bimestre settembre-ottobre sarebbero state bloccate a causa di pignoramenti sul conto della società. E dovesse essere tutto vero, le conseguenze sarebbero ancora più devastanti in classifica per il club campano.

In questo caso si parlerebbe di un’ulteriore sanzione dai 4 ai 6 punti, che andrebbero ad aggiungersi ai 5 già decurtati nelle scorse settimane e che, di fatto, renderebbero impossibile l’impresa di una salvezza. Il problema è che la penalizzazione non è però solo la peggiore delle ipotesi.

In alcuni ambienti comincia infatti a filtrare anche uno scenario ben più drammatico, ma non impossibile da immaginare: quello che porterebbe all’esclusione definitiva dal campionato, un epilogo che tutti temono ma che sembrava scongiurato con i pagamenti arrivati in extremis negli scorsi giorni. La situazione resta dunque tragica per le persone sotto contratto con la Turris oltre che per gli stessi tifosi, costretti ad assistere al collasso della propria società senza poter fare nulla per evitarlo.