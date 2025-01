Marotta lo ha già bloccato: nuovo bomber all’Inter

Colpaccio di Marotta: il presidente dell’Inter ha già bloccato il nuovo centravanti, Simone Inzaghi lo avrà presto a disposizione.

Nelle interviste rilasciate in queste ultime settimane il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha più volte sottolineato che i nerazzurri non hanno bisogno di fare movimenti nel mercato di gennaio. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi, secondo il numero uno del club di Viale della Liberazione, è già molto competitiva per affrontare tutte le competizioni.

Tuttavia i tifosi dell’Inter sanno bene che anche i nerazzurri sono pronti a cogliere qualche opportunità che può presentarsi in questa finestra di mercato invernale. Non è da escludere, infatti, che Marotta e Ausilio vogliano provare a rinforzare l’attacco regalando a Simone Inzaghi almeno un altro centravanti di grande spessore.

Lautaro Martinez è tornato al gol contro il Cagliari dopo quasi due mesi di astinenza e ha così messo a tacere qualche voce di troppo sul suo conto, mentre Marcus Thuram è sempre più una certezza. Non sembrano invece convincere fino in fondo le alternative, ovvero Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, con l’austriaco che viene dato anche come possibile partente (lo cerca il Torino).

Marotta lo ha bloccato: in arrivo il nuovo bomber

Ma chi potrebbe essere il profilo giusto per l’attacco nerazzurro? Secondo quanto affermato da Paolo Paganini durante la trasmissione 90esimo minuto l’Inter avrebbe già bloccato un centravanti che sta facendo molto bene nella nostra Serie A. Il noto giornalista ritiene infatti che Marotta e Ausilio abbiano praticamente chiuso per Santiago Castro, 20enne bomber del Bologna.

Nell’ultimo match, perso al Dall’Ara contro il Verona, Castro è stato sfortunato protagonista di un autogol che ha deciso il match in favore degli scaligeri. Solo un incidente di percorso in una prima parte di stagione davvero memorabile, caratterizzata da 5 reti, 7 assist e tante giocate sopraffine.

Ma allora l’Inter è pronta a strappare al Bologna l’attaccante argentino già a gennaio? In realtà, come riportato anche da alcune fonti vicine ai nerazzurri, non sembra che l’intenzione sia di andare a mettere a segno questo colpo nel mercato invernale. Anche Paganini sostiene che Castro sia stato bloccato per la prossima estate, “anche perché c’è il discorso di Fabbian che dovrebbe rimanere a Bologna, con Castro che arriverebbe come vice-Lautaro“. Per l’Inter si tratterebbe senz’altro di un colpaccio che andrebbe a rinforzare ancora di più una squadra che può già puntare ai massimi traguardi.