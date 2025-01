Sorpasso e addio Juve: Vlahovic firma subito

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere presto lontano dalla Torino bianconera: doppia opzione clamorosa, può davvero lasciare la Juventus

Non è un mistero che sia arrivato nella Torino bianconera e che non sembra sia riuscito a soddisfare le elevate aspettative dei tifosi della Juventus. Ma Dusan Vlahovic rimane uno degli attaccanti più forti e apprezzati del panorama europeo.

Sin dall’arrivo di Thiago Motta in panchina iil 24enne di Belgrado non si è mai ritrovato in discussione, forte di una posizione ben salda al centro dell’attacco della Vecchia Signora. Vlahovic, fino a questo momento, ha fatto gli straordinari. Dietro di sé Dusan non ha visto nessuno in grado di potergli soffiare via il posto o, quantomeno, farlo rifiatare in questo primo scorcio di stagione carico di impegni.

Le condizioni fisiche di Arek Milik hanno portato la Juventus più volte a valutare un altro vice Vlahovic, in grado di garantire minutaggio di qualità all’ex allenatore del Bologna. Ora, però, si torna a parlare dell’addio del classe 2000 che nonostante i buoni numeri potrebbe cambiare molto presto aria e casacca. La Juve, d’altro canto, davanti ad una grande proposta non potrebbe non prendere in considerazione la cessione dell’ex gigliato che, nell’estate 2026, vedrà scadere il suo contratto coi bianconeri.

Ecco, uno dei nodi principali riguarda la questione rinnovo: tra un anno e mezzo Vlahovic potrebbe liberarsi a parametro zero: al momento, infatti, non è stato trovato alcun accordo con il suo entourage. E secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna, non è affatto da escludere la partenza del bomber tra gennaio e giugno: è arrivato un annuncio clamoroso.

Juve-Vlahovic, addio: due big lo vogliono subito

‘Fichajes.net’ sottolinea, infatti, come il nome di Vlahovic era e rimanga uno dei più apprezzati tra le grandi del calcio europeo. A questo punto, soprattutto in Premier League dove due club avrebbero molto presto intenzione di farsi avanti per trattare con la dirigenza torinese.

Stando a quanto riferito Arsenal e Chelsea avrebbero messo in cima alla lista della spesa la firma di un grande attaccante: Vlahovic sarebbe tra i preferiti di Arteta e Maresca. I ‘Gunners’ stanno pianificando un profondo rinnovamento in vista della stagione 2025/26 e Vlahovic – che già nel gennaio 2022 fu vicino alla società londinese – continua a piacere tantissimo ad Arteta. A questo punto un nuovo assalto, prossimamente, è quasi scontato.

Così come i ‘Blues’, che in attacco stanno facendo grande fatica, potrebbero farsi avanti per trattare con la Juventus la cessione della punta classe 2000 che – fino a questo momento, tra campionato e coppe – ha segnato 12 gol e firmato 2 assist in 22 presenze complessive. Numeri notevoli, nonostante le chiare difficoltà riscontrate spesso e volentieri del gruppo di Thiago Motta. Staremo dunque a vedere: se la Premier League chiama, Vlahovic a la Juventus sono pronti a valutare la separazione.