Dal Milan al Napoli: il nuovo colpo arriva gratis

Super colpo in Serie A, si muovono le big per il colpo a zero: dal Milan al Napoli, sta per succedere davvero

Il nuovo anno è iniziato e con questo mese di gennaio ha preso il via anche il mercato di riparazione. Un mercato che potrebbe regalare più di una sorpresa in Serie A, anche tra le big. In particolare in questi minuti si sta profilando un affare clamoroso: dal Milan al Napoli, l’affare può chiudersi addirittura a zero.

Con pochi soldi a disposizione, a fare la differenza nel calcio italiano (e non solo) sono le idee. Come quella che potrebbe permettere ad Antonio Conte di regalarsi un rinforzo molto importante, in grado di fare la differenza e di cambiare completamente gli equilibri nella rosa azzurra da lui allenata.

Stando a quanto trapela dagli esperti di mercato, un calciatore di assoluto spessore, di grande esperienza e di livello internazionale, potrebbe vestire a breve la maglia del Napoli, e potrebbe farlo a parametro zero. Milan permettendo, considerando però che anche i rossoneri sembrano interessati allo stesso profilo, così come molti altri club importanti in giro per il mondo.

Milan e Napoli sul super colpo dalla Premier: può arrivare a parametro zero

Tra le tante stelle della Premier League che si stanno mettendo in luce in questa stagione c’è, senza ombra di dubbio, anche Chris Wood del Nottingham Forest. Un calciatore di grande esperienza che, stando a quanto riportato da Football Insider, potrebbe presto approdare in Serie A, conteso da club come Milan e Napoli.

Il 33enne neozelandese ha un contratto in scadenza con il Forest nel prossimo mese di giugno e, senza un rinnovo che al momento appare molto difficile, potrebbe già in queste settimane decidere la propria sorte, firmando un pre-contratto sulla propria nuova squadra. Un club che a questo punto potrebbe anche essere italiano.

L’ex centravanti del Newcastle è letteralmente esploso negli ultimi mesi, sotto la gestione di Nuno Espirito Santo. Fin qui ha messo a segno 11 gol e fornito un assist in 19 partite disputate in Premier League. Un bottino per nulla malvagio considerando che in Italia sia Alvaro Morata che Romelu Lukaku, i centravanti titolari rispettivamente di Milan e Napoli, stanno deludendo le aspettative (in Serie A ha messo a segno 4 gol e 1 assist lo spagnolo, 6 gol e 4 assist il belga).

E se si tiene conto del fatto che non si tratta di un exploit per Wood, ma di una conferma, visto che lo scorso anno aveva chiuso la sua prima stagione con il Forest con 15 gol in 35 presenze, è chiaro che le attenzioni dei grandi club europei si siano accese su un attaccante a lungo sottovalutato.

Che possa essere lui il prossimo attaccante di riserva delle due big italiane, o si tratta di una voce di mercato destinata a rimanere tale? Considerando l’età avanzata del centravanti neozelandese, la sensazione è che in realtà possa essere difficilmente un obiettivo concreto per Milan e Napoli, alla ricerca di un giocatore su cui costruire il proprio futuro. Anche se nel calcio non c’è mai nulla di scontato, e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.