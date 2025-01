Dalla Capitale alla Juve: Marotta ha perso di nuovo

La Juventus pronta a piazzare il colpo dalla Capitale: nuovo sgarbo all’Inter di Marotta, il presidente nerazzurro perde ancora

Colpo di mercato in canna per la Juventus che è al lavoro per regalare a Thiago Motta dei rinforzi di spessore in vista della seconda parte di stagione dove i bianconeri sono chiamati a migliorare i deludenti risultati ottenuti fin qui.

Nessuno si aspettava che la Juventus, al primo anno con il tecnico italo-brasiliano, potesse essere una macchina da guerra, ma di certo non ci aspettava neppure che fosse così distante dalla vetta ad inizio 2025. Sebbene siano l’unica squadra imbattuta in Serie A, i bianconeri hanno collezionato tantissimi pareggi, accumulando un grave ritardo rispetto alle squadre che li precedono in classifica dove si trovano ora al sesto posto.

In questo nuovo anno, dalla Juventus ci si aspetta qualcosa in più e Cristiano Giuntoli sta sondando varie piste per aggiungere ulteriore qualità alla rosa, tanto in difesa quanto in attacco. L’arrivo di due difensori è l’obiettivo prioritario dei bianconeri, ma non è escluso che possa esserci qualche colpo nel reparto offensivo, considerato che Vlahovic sta faticando molto nel trovare la via della porta e Thiago Motta non può sempre sperare nelle giocate di Yildiz.

La Juventus ha intenzione di piazzare un colpo importante e secondo quanto riportato da Footmercato nel mirino dei bianconeri sarebbe finito un giocatore già seguito in passato, vale a dire Marco Asensio.

Juventus, idea Asensio: primi contatti con il PSG

La Juventus è al lavoro per portare a Torino Marco Asensio in questa sessione di mercato. Stando a quanto riportato dal noto sito francese Footmercato, il giocatore spagnolo in forza al Paris Saint-Germain sarebbe nel mirino dei bianconeri che avrebbero già avviato i primi contatti con il club parigino.

Il sito transalpino fa sapere come l’ex Real Madrid non rientri più nei piani dei campioni di Francia che lo avrebbero invitato a trovarsi una nuova sistemazione ed il suo profilo è più che gradito a Thiago Motta. La Juventus sarebbe pronta ad impostare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e nei prossimi giorni potrebbe dare ufficialmente il via alle negoziazioni.

Il club bianconero non è l’unico di Serie A ad essere interessato ad Asensio che piace molto anche all’Inter, ma la Vecchia Signora è considerata al momento in vantaggio nella corsa al giocatore e pronto a scipparlo da sotto il naso di Marotta. Oltre a Juventus ed Inter – fa sapere Footmercato – ci sono anche club spagnoli sulle tracce di Asensio ed interessati a riportarlo in Liga. Per questo motivo, i bianconeri dovranno trovare al più presto un accordo con il PSG se hanno intenzione di portare l’ex Real a Torino.