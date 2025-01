Giuntoli cala l’asso, ma la porta è sbarrata: salta il primo colpo di gennaio

Il Ds bianconero, sempre a caccia di difensori nel mercato di gennaio, si gioca la carta della contropartita tecnica: l’affare resta in salita

Un mercato vivo. Una finestra di scambi appena iniziata che vedrà certamente la Juve tra i club più attivi alla ricerca di nuovi profili da inserire in rosa. Una necessità, più che uno sfizio, quella della ‘Vecchia Signora‘, impegnata ad operare con profitto nel microcosmo rappresentato dai difensori. Ondeggiando tra suggestioni quasi impossibili (leggi Milan Skriniar) ed obiettivi più realistici. Cristiano Giuntoli, da settimane al lavoro per garantire a Thiago Motta delle nuove risorse dopo i gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, sta già operando su diversi fronti.

Oltre a qualche timida pista italiana (piace Lorenzo Pirola, ex Inter, in forza all’Olympiacos), il dirigente sta battendo soprattutto le piste portoghesi ed olandesi. Quanto meno come campionati di riferimento. In Portogallo, nelle fila del Benfica, milita infatti Antonio Silva, difensore centrale classe 2003 che sta trovando relativamente poco spazio nell’undici titolare delle ‘Aquile’.

Rappresentato da Jorge Mendes, il calciatore ha già fatto sapere di gradire la destinazione italiana: l’affare, considerando gli eccellenti rapporti tra il club bianconero e il super agente, pareva destinato alla fumata bianca, ma le volontà della Juve e del ragazzo si stanno scontrando con l’intransigenza del Benfica. Che non pare avere alcuna intenzione di cedere il suo giocatore. Tanto meno nella finestra di gennaio.

Ecco che allora, parallelamente, ha ripreso vita la strada che porta all’altro grande obiettivo per la retroguardia dei piemontesi. Stiamo parlando di David Hancko, centrale mancino del Feyenoord, salito alla ribalta delle cronache anche per il bel gol realizzato all’Etihad nel pirotecnico pareggio in rimonta degli olandesi nel recente match di Champions contro il City di Guardiola.

Juve-Hancko, non basta la contropartita: Giuntoli ko

Come riferito da Calciomercato.it, lo slovacco è stato messo in cima alla lista del dirigente bianconero come colpo di mercato da chiudere il prima possibile. Dopo aver visionato il calciatore nelle varie uscite europee del suo club, Giuntoli si sarebbe convinto a tentare l’affondo. Per abbassare le esose richieste degli olandesi, il dirigente vorrebbe inserire come parziale contropartita Facundo Gonzalez, il difensore uruguaiano già prestito proprio al Feyenoord con un accordo che prevede un diritto di riscatto a 6 milioni che si tramuta in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Sul sudamericano la Juve mantiene anche una percentuale del 20% sulla futura rivendita dello stesso: normale, quindi, che si possa e si voglia usare questa carta per convincere la società oranje a cedere il mancino ex Fiorentina ai bianconeri.

Anche se la strategia di Giuntoli potrebbe alla lunga portare i suoi frutti, al momento alcuna proposta ufficiale è pervenuta sul tavolo del Feyenoord, la cui volontà è quella di trattenere il calciatore a Rotterdam fino a fine stagione.