Juve allo sbando, Giuntoli sulla graticola: “È deprimente”

Polemiche a non finire su Cristiano Giuntoli, il dirigente bianconero duramente contestato per il suo operato: che bordata

Bene ma non benissimo, così si potrebbe riassumere il 2024 della Juventus. Che ha chiuso la scorsa stagione riportando a casa un trofeo dopo tre anni di digiuno, con la Coppa Italia conquistata contro l’Atalanta, e che nella nuova annata si è avviata lungo un ciclo di ricostruzione. I cui risultati però si stanno vedendo in maniera altalenante.

I bianconeri sono stati rallentati da troppi pareggi in campionato, che al momento li tengono lontani dalla vetta e anche fuori dalla zona Champions. Ennesima occasione persa il 2-2 contro la Fiorentina, il terzo consecutivo allo ‘Stadium’. Anche la tenuta difensiva, che era stata uno dei fiori all’occhiello dell’avvio, sta iniziando a scricchiolare. Thiago Motta sta provando a dare una impronta decisa di gioco, ma faticando a trovare la giusta continuità.

Per la Juventus, sarà fondamentale trovare rinforzi sul mercato, per alimentare le proprie ambizioni. La rosa è di buon livello, ma va migliorata a livello numerico e di qualità delle alternative a disposizione. Ecco perché Giuntoli dovrà essere di nuovo protagonista, nelle prossime settimane, dopo la rivoluzione avviata nei mesi estivi, andando a caccia di vari colpi. Ma nell’ambiente c’è chi inizia a rumoreggiare nei confronti del dirigente, e non soltanto per quanto concerne strategie e scelte relative alla campagna trasferimenti.

Juventus, il giornalista Graziano Campi boccia Giuntoli: “Anche a Napoli non sapeva raddrizzare la rotta”

Arriva un parere piuttosto tranchant nei confronti di Giuntoli da parte del giornalista Graziano Campi. Storicamente vicino alle vicende di casa Juve, è solito argomentare sui social in maniera non banale. E in questo caso non le manda a dire, affermando addirittura che con Giuntoli ci sia una Juve allo sbando.

“Una sensazione che ha qualcosa di deprimente – ha spiegato sul suo profilo ‘X’ – E il responsabile è uno solo, Giuntoli. Quando l’allenatore non va, lui non riesce a raddrizzare la rotta. Delle sbandate c’erano state anche a Napoli con Ancelotti e con Gattuso”. Viene dunque chiamato in causa anche Thiago Motta, che non convince del tutto. Sul duo, la Juventus ha puntato molto in prospettiva e le risposte dovranno essere importanti. A cominciare dalla Supercoppa italiana, appuntamento prestigioso per provare a mettere un altro trofeo in bacheca.