Morte Agroppi, in diretta radio scatenò la bufera sulla Juve

Aldo Agroppi ci ha lasciato in questi minuti. Grave lutto nel mondo del calcio con il giocatore che per anni è stato una bandiera granata.

Il mondo del calcio ha visto in queste ore un triste addio. All’età di 80 anni è venuto a mancare all’Ospedale di Piombino l’ex calciatore ed allenatore e – tra l’altro anche opinionista – Aldo Agroppi. Un personaggio importante del mondo dello sport e allo stesso tempo anche influente, una persona che non aveva problemi a criticare cosa non gli piaceva.

In diretta tv spesso usava toni forti, forse anche eccessivi ma anche per questo era molto amato, un personaggio che possiamo ritenere divisivo. A 80 anni Agroppi ci ha detto addio e tifosi di diverse squadre italiane lo salutano con grande affetto. Agroppi ha giocato oltre 200 presenze in serie A con la maglia del Torino e una delle gare che sentiva di più era quella del derby contro la Juventus.

L’ex giocatore qualche tempo fa attaccò in diretta radiofonica il club bianconero, Calciopoli era già passato ma usò toni piuttosto forti. Ecco le sue parole a Radio Radio: “La Juventus è ancora la razza padrona, in queste cose contano poco gli organici. I campionati si vincono anche nei corridoi e al telefono, mica solo in campo”, ha tuonato il dirigente.

Morte Agroppi, chi era l’ex calciatore granata

Aldo Agroppi è nato a Piombino nel 1944 e ha legato la prima parte della sua carriera alla squadra della sua città (dove poi è venuto a mancare in queste ore). In Serie A lo ricordiamo per l’esperienza al Torino e l’uomo più volte sottolineò che non era pentito di non aver mai giocato in grandi squadre per dedicare quasi tutta la sua carriera al club granata, di cui era profondamente tifoso. In Serie A Agroppi ha avuto anche qualche altra esperienza ma lo ricordiamo anche come allenatore.

Fu protagonista della promozione in serie A del Pisa anni addietro ma ha allenato anche altri club importanti come Perugia, Padova e soprattutto Fiorentina che lo vide allenare nella massima serie. Dopo la carriera nel mondo del calcio Agroppi ha proseguito come opinionista sportivo e l’uomo ha sempre manifestato la sua grande passione per questo sport.

E da buon tifoso granata non vedeva di buon occhio la Juventus, anche e soprattutto per il suo modo di porsi in questo sport, specialmente dopo la vicenda Calciopoli.