Pagano la clausola di Osimhen: la Juve ha fatto il botto

Victor Osimhen ai saluti, può lasciare definitivamente il Napoli: pagano la clausola al club azzurro, colpo incredibile per la Juventus

Sta per cambiare definitivamente il futuro di Victor Osimhen. L’ex attaccante del Napoli, tornato ad altissimi livelli al Galatasaray dopo una stagione non brillantissima lo scorso anno con la squadra azzurra, è al momento uno dei grandi oggetti del desiderio dei grandi club europei e nei prossimi mesi potrebbe finalmente trovare la svolta definitiva per la sua carriera. Una squadra ha deciso di pagare la clausola, e per la Juventus si tratta di un ‘botto’ incredibile.

D’altronde, la situazione relativa al bomber nigeriano è chiarissima fin dalla scorsa estate. ‘Parcheggiato’ in Turchia a causa della rottura totale tra lui e la dirigenza partenopea, il centravanti è in vendita a un prezzo quasi di saldo. Basta pagare la clausola da 75 milioni di euro per portarsi a casa quello che rimane uno degli attaccanti più decisivi nel calcio europeo.

Il problema è che fin qui nessuno si è fatto avanti con il Napoli per pagare anche una clausola decisamente a prezzo di saldo. Vorrebbe farlo il Galatasaray, alle prese però con limiti economico-finanziari che non permetterebbero al club di Istanbul di versare oltre 50 milioni di euro (almeno senza l’intervento di partner che possano coprire la differenza tra la loro offerta limite e il valore della clausola).

A sorpresa potrebbe però essere un’altra big europea ad anticipare la concorrenza, assicurandosi quello che potrebbe rimanere ancora per tanti anni uno degli attaccanti più decisivi a livello continentale. E non si tratta della Juventus, che pure da tempo sogna di portare a casa l’ex centravanti del Napoli.

Osimhen, niente Juventus: colpo clamoroso per Giuntoli, sfuma il suo principale obiettivo

A frenare la possibile trattativa tra Osimhen e la Juventus è stato un concorso di fattori. In primo luogo il destino di Vlahovic. Senza la cessione del serbo, una cessione decisamente onerosa, è difficile immaginare che il club bianconero possa portare a casa un altro attaccante da 75 milioni di euro e con un ingaggio da oltre 10 milioni.

Il secondo fattore, forse quello che maggiormente ha ostacolato il piano di Giuntoli, è però proprio la clausola rescissoria che blinda in un certo senso il centravanti nigeriano. Non si tratta infatti di una clausola valida per i club italiani.

Anche per questo motivo, approfittando delle incertezze della Juventus, un altro grande club si starebbe facendo avanti per chiudere un affare clamoroso: il Barcellona. La squadra blaugrana è alla ricerca dell’erede perfetto del 36enne Robert Lewandowski, ancora decisivo ma ormai in là con gli anni, e avrebbe individuato proprio in Osimhen il profilo perfetto.

Se è vero che Deco sta monitorando anche altri calciatori di assoluto livello, come Viktor Gyökeres, Alexander Isak e il sogno Erling Haaland, è chiaro che al momento tra tutte le ipotesi a disposizione del Barça quella che porterebbe a Osimhen è forse la più semplice in assoluto.

Resta da capire se la società catalana avrà la forza per accontentare il Napoli, ancora fermo sulla propria richiesta di 75 milioni, o se riuscirà a convincere il club azzurro ad abbassare il prezzo (secondo fonti spagnole potrebbero bastare addirittura solo 60 milioni di euro).