Torna dopo sei anni e mezzo, ma è solo la seconda scelta di gennaio

I rossoneri sono chiamati a fare dei passi per il rinnovo del calciatore, attirato dalle lusinghe della sua ex squadra: può tornare già a gennaio

Se il Natale, complice la vittoria in quel di Verona, era stato relativamente tranquillo in casa Milan, il Capodanno ha riservato al club rossonero dei veri e propri botti. E non parliamo dei soli fuochi d’artificio che tradizionalmente si sparano in aria in tutto il paese.

Il pareggio casalingo con la Roma è stato infatti fatale per Paulo Fonseca, esonerato dopo la sfida ai giallorossi con delle modalità talmente sui generis da scatenare poi le pubbliche scuse di Zlatan Ibrahimovic per la discutibile scelta della società di mandare il tecnico portoghese in conferenza stampa, da solo, dopo la gara contro i capitolini. Soprattutto perché, grazie alle indiscrezioni abbondantemente anticipate da Sky Sport, Fonseca era stato di fatto già esonerato dai vertici di Via Aldo Rossi.

Protagonista di una gestione altalenante tanto nei numeri quanto nelle prestazioni (si ricordano le vittorie nel derby e al Bernabeu contro il Real, ma anche inopinate cadute ed una classifica deficitaria in campionato), il mister lusitano aveva avuto modo di battibeccare non poco con quasi tutti i senatori del gruppo.

Tra questi il più inquieto, forse anche più di Rafa Leao, era stato Theo Hernandez, il terzino francese escluso dall’allenatore in alcune gare dopo un duro confronto avuto in allenamento. Per non parlare del discusso gesto di ‘insubordinazione mascherata’ dell’Olimpico in occasione di un Lazio-Milan di inizio stagione.

Se ai contrasti col tecnico aggiungiamo che il contratto del francese, in scadenza a giugno 2026, non è stato di fatto ancora rinnovato, ecco che il quadro si completa. Theo potrebbe lasciare il Milan. Già a gennaio. Un prestigioso club europeo è infatti sulle sue tracce da tempo.

Theo torna a casa: il Real Madrid spinge ma…

Qualcuno sostiene che ora, con l’arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera, tutto potrebbe cambiare. Il calciatore, che fino a qualche mese fa aveva dichiarato il suo incondizionato amore per la città e per la squadra, potrebbe mettere da parte le velleità di un addio che era stato valutato come soluzione ai tanti problemi occorsi col precedente mister. Intanto però, in questi bollenti mesi pre-natalizi, il Real Madrid si è fatto avanti. Lusingando il calciatore anche a livello economico.

La proposta di rinnovo avanzata da Furlani ed Ibrahimovic non ha affatto soddisfatto l’entourage del transalpino, che medita da tempo un ritorno nella capitale spagnola, dove non aveva brillato nella sua discussa esperienza tra il 2017 e il 2019. Sebbene il club merengue voglia concludere al più presto l’arrivo in città di Theo già nella finestra invernale di scambi, il calciatore in questo momento non è la priorità assoluta di Florentino Perez e Carlo Ancelotti.

Presidente e tecnico della ‘Casa Blanca‘ vorrebbero infatti chiudere prima l’affare Trent Alexander-Arnold, il laterale del Liverpool in scadenza di contratto a giugno 2025 e davvero prossimo a diventare ufficialmente un free agent di extra lusso.