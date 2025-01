50 milioni al Liverpool: il Milan lo prende subito

Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio attacco a gennaio con un pezzo da novanta: i rossoneri hanno messo nel mirino il bomber del Liverpool.

Il Milan comincia il 2025 con un nuovo allenatore in panchina. Il pareggio interno contro la Roma è costato il posto a Paulo Fonseca: da un portoghese a un altro portoghese, dato che i rossoneri hanno scelto di puntare su Sergio Conceicao per questa seconda parte di stagione. I tifosi però si aspettano che oltre al cambio di guida tecnica la dirigenza milanista provveda anche a rinforzare la rosa in questo mercato di gennaio.

Ibrahimovic e Moncada vogliono provare ad accontentare le richieste di Sergio Conceicao, in particolare sul fronte avanzato. Stando a quanto riportato dal sito Teamtalk sembra che i rossoneri abbiano messo gli occhi su un bomber della Premier League che alzerebbe moltissimo il tasso tecnico dell’attacco del Diavolo.

Stiamo parlando di Darwin Nunez, il bomber uruguaiano del Liverpool che finora non ha lasciato il segno con i Reds. Acquistato nell’estate 2022 dal Benfica per 75 milioni di euro, Nunez non è riuscito a fornire un rendimento all’altezza di un tale investimento. In questa stagione ha finora realizzato solo 4 reti e 3 assist in 23 presenze tra campionato e coppe.

Dal Liverpool al Milan: 50 milioni, arriva il bomber

Arne Slot, il tecnico che la scorsa estate ha preso il posto di Jurgen Klopp alla guida dei Reds, gli ha spesso preferito Diogo Jota. Nunez non è riuscito a convincere l’allenatore olandese nemmeno quando l’ex Wolverhampton è rimasto fuori per un infortunio. Ecco perché la possibilità di un addio a gennaio sta diventando sempre più concreta.

Il Milan, stando a quanto riferito da Teamtalk, è il club europeo che sta mostrando maggiore interesse per il giocatore. Tuttavia il Liverpool ha già fatto sapere ai rossoneri che il bomber può lasciare Anfield Road solo davanti a un’offerta da 50 milioni di euro. La società rossonera ha in mente una formula ben precisa: il Diavolo vuole infatti proporre al Liverpool un prestito oneroso di sei mesi (all’incirca sui 5 milioni di euro) con obbligo di riscatto da 45 milioni di euro a fine stagione

Un’offerta che il Liverpool sembra anche orientato ad accettare, anche se poi i Reds avrebbero comunque bisogno di trovare un valido sostituto dell’ex Benfica. Nel frattempo i tifosi del Milan sperano che questo affare possa davvero andare in porto: si tratterebbe di un rinforzo di enorme spessore per l’attacco rossonero.