Da Milano alla Capitale: la Juve gli dice addio

Un giocatore pronto a lasciare Milano per trasferirsi nella capitale. L’operazione cambia i piani di mercato della Juventus.

I gravi infortuni rimediati da Gleison Bremer e Juan Cabal hanno ridotto al lumicino le opzioni di scelta di Thiago Motta, spingendo la Juventus ad attivarsi e a prevedere l’acquisto di almeno due rinforzi da destinare al reparto difensivo. Riuscire ad esaudire le richieste del tecnico, però, non si preannuncia affatto semplice alla luce delle tante complicazioni incontrate e dei numerosi “no” ricevuti, in questi giorni, dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il manager, inizialmente, si era mosso per Milan Skriniar salvo poi abbandonare quasi subito la pista a causa dell’alto stipendio percepito dallo slovacco (10 milioni) e del rifiuto espresso dal PSG di pagarne una quota consistente. Nel mirino, di conseguenza, è finito Antonio Silva di proprietà del Benfica. Il 21enne, tramite il suo agente Jorge Mendes, ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino tuttavia i portoghesi non intendono farlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Giuntoli non vuole darsi per vinto e, a breve, effettuerà un altro tentativo ma l’inserimento del Milan lo ha spinto a valutari profili alternativi.

Nei radar, di conseguenza, è entrato proprio un centrale di proprietà dei rossoneri scivolato indietro nelle gerarchie nelle ultime settimane, alle spalle della coppia di titolari composta da Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Parliamo di Fikayo Tomori, utilizzato appena 15 volte tra tutte le competizioni dall’ormai ex allenatore Paulo Fonseca per un totale di 1.087 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Il 27enne, non impiegato in 7 delle ultime 9 gare disputate in campionato, ha cominciato a valutare l’idea di cambiare aria e provare a rilanciarsi altrove attirando così le attenzioni di Giuntoli.

Da Milano alla capitale, la Juve pronta a dirgli addio

Il manager si è iscritto alla corsa, con l’obiettivo di ripetere l’operazione che, in estate, aveva consentito di ingaggiare Pierre Kalulu. I contatti tra le parti sono scattati ma Giuntoli, nell’occasione, dovrà guardarsi da una folta concorrenza. Il classe 1997, stando a quanto riportato dal portale ‘TBR Football’, piace molto soprattutto al Tottenham alla ricerca di un adeguato sostituto dell’infortunato Cristian Romero.

Gli Spurs nei match persi di recente per mano del Liverpool e del Nottingham Forest e in quello pareggiato contro Wolverhampton lo scorso 29 dicembre hanno incassato ben 9 reti. Il tecnico Ange Posteclou, di conseguenza, ha chiesto alla propria dirigenza di puntare forte su Tomori, inseguito anche dal Newcastle e dal Brighton. Il colpo sognato da Giuntoli e Motta si complica.