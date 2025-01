Il nuovo Lautaro Martinez per l’Inter: colpaccio da 20 milioni di euro

Inter pronta a mettere le mani sul nuovo Lautaro Martinez, il colpaccio è possibile: servono 20 milioni di euro!

Gennaio, tempo di calciomercato e tutti i club sono impegnati a fare delle valutazioni relative alla rosa a disposizione dei propri allenatori. Come sempre, c’è chi deve solo puntellare l’organico e chi invece è chiamato a correre ai ripari poiché il lavoro svolto in estate ha deluso le aspettative. Tante le notizie che si susseguono, viaggiando alla velocità della luce e mandano in fibrillazione le tifoserie.

Ma le notizie che si susseguono in questi giorni non riguardano soltanto la sessione invernale di riparazione. Alcuni club, infatti, hanno cominciato a guardare al prossimo futuro intensificando le riflessioni su alcuni profili già attenzionati nel recente passato.

In tal senso, nelle ultime ore ha iniziato a circolare la voce che l’Inter starebbe mettendo le basi per un colpaccio da fare nell’estate del 2025. Un colpaccio che allungherebbe la lista di calciatori argentini acquistati dalla compagine nerazzurra nella sua storia.

Calciomercato Inter, missione argentina per i vertici nerazzurri: il profilo nel mirino

Nel dettaglio, ad essere finito nel mirino di Beppe Marotta e compagni sarebbe Brian Aguirre, esterno d’attacco mancino di proprietà del Boca Juniors, autore di 3 gol e 1 assist nelle 18 partite giocate fin qui con la maglia degli ‘Xeneizes’.

Il classe 2003 nativo di Granadero Baigorria si è trasferito a Buenos Aires circa sei mesi fa, dopo aver ben figurato con il Newell’s Old Boys tra il 2022 e lo scorso giugno. Adesso, potrebbe nuovamente cambiare aria, trasferendosi in Europa per il definitivo salto di qualità. A riferirlo sono i colleghi di Calciomercato.it, i quali hanno anche fornito ulteriori dettagli circa la vicenda.

Stando a Calciomercato.it, Dario Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter, è volato in Argentina nelle scorse settimane per “un classico giro tra le squadre e gli scout presenti sul territorio”. Nell’occasione si sarebbe parlato proprio di Aguirre e sarebbero emersi riscontri abbastanza chiari per il Biscione. Più precisamente, il Boca Juniors lascerebbe partire il giovane calciatore, ma a due precise condizioni: che il trasferimento avvenga non prima della prossima estate e che il club nerazzurro sborsi circa 20 milioni di euro (il quadruplo di quanto è costato sei mesi fa).

Staremo a vedere come si evolveranno gli scenari. Certo è che se l’Inter dovesse riuscire a piazzare il colpaccio, realizzerebbe tecnicamente un altro affare alla Lautaro Martinez (anche lui giunto giovane dall’Argentina, in qualità di prospetto per il presente e possibile stella del futuro). Da capire, chiaramente, se i risultati saranno poi gli stessi.