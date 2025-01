Lo sgambetto del ‘Diavolo’ spiazza Giuntoli: si sono messi in mezzo

Giuntoli rischia una beffa clamorosa, i tifosi della Juventus temono lo sgambetto: il ‘Diavolo’ prova ad anticipare i bianconeri

Gennaio è arrivato e si accendono finalmente i riflettori su un mercato di riparazione mai come quest’anno atteso da molti tifosi, soprattutto in casa Juventus. L’infortunio di Bremer costringerà infatti sicuramente Giuntoli ad agire con forza e rapidità, e sono tanti i nomi nel reparto difensivo già accostati al club bianconero negli scorsi mesi. Uno di questi, tra i più intriganti in assoluto, potrebbe però sfumare. Tra Giuntoli e il calciatore si è messo di mezzo il ‘Diavolo’, e lo sgambetto potrebbe essere dietro l’angolo.

Se è vero che l’obiettivo numero uno per la squadra allenata da Thiago Motta sembra Antonio Silva, difensore del Benfica messo nel mirino con forza dal Football Director bianconero, è chiaro che, con Danilo ormai messo definitivamente fuori rosa e sul mercato, di innesti in difesa ne serviranno almeno due. E uno di questi potrebbe essere un calciatore più esperto rispetto al portoghese, magari già protagonista anche nella nostra Serie A.

Un identikit che in qualche modo potrebbe adattarsi anche a Milan Skriniar. Il preferito nella categoria ‘usato sicuro’ per Giuntoli e forse anche per molti tifosi porterebbe però a un difensore in forza al Milan, messo da parte da Fonseca durante la sua gestione ma protagonista fino allo scorso anno di prestazioni eccellenti con la maglia rossonera.

Juventus, nel mirino Tomori: il difensore ex Chelsea piace anche alle big inglesi

Fikayo Tomori non è una scommessa. Non può essere considerato tale un calciatore che nel 2022 ha vinto da protagonista lo scudetto e che anche negli ultimi anni ha dimostrato di poterci stare tranquillamente in Serie A, e anzi di essere probabilmente uno dei migliori interpreti del suo ruolo nel nostro campionato.

Anche per questo motivo, la Juventus non ci avrebbe pensato due volte e lo avrebbe messo prepotentemente nel mirino, convinta di poterlo riportare ai fasti di un tempo, come accaduto anche con l’ex compagno di squadra Kalulu. A complicare i piani di Giuntoli è però la concorrenza proveniente dall’estero. In Inghilterra sono infatti convinti che il difensore inglese potrebbe presto tornare a giocare in Premier.

Messo nel mirino già negli scorsi mesi da una big come il Manchester United, secondo TEAMTalk l’ex Chelsea sarebbe uno dei candidati preferiti di Ruben Amorim, soprattutto dopo l’infortunio occorso a Lindelof.

Sulle sue tracce non ci sarebbero però solo i Red Devils. Stando a quanto riportato da fonti inglesi, ancora più probabile dell’assalto del Manchester potrebbe essere quello del Newcastle, squadra con cui il Milan continua ad avere ottimi rapporti. Resta da capire se i Magpies riusciranno ad accontentare il club rossonero nelle sue richieste.

Per quanto al momento il difensore sia considerato una riserva, la sua valutazione continua a essere molto alta da parte del club italiano: si parla di circa 30 milioni di euro. Sicuramente troppi per la Juventus, ma forse un prezzo eccessivo anche per società ricche e importanti come le big inglesi.

Con tutta probabilità a fare la differenza sarà quindi, ancora una volta, la volontà del giocatore, che per partire dovrà convincere il Milan ad accontentarsi anche di una somma inferiore, o di una formula più elastica. Un’ipotesi difficile ma tutt’altro che impossibile.