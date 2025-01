Van Dijk all’Inter: stavolta è tutto deciso

Il club nerazzurro non ha smesso di sognare quello che sarebbe un colpo a zero da favola: c’è un ostacolo non di poco conto

Mai come quest’anno, col calciomercato di gennaio che ha appena aperto i battenti, il numero e il lignaggio dei calciatori in scadenza di contratto promette di animare la sessione invernale di scambi. La tendenza, in crescita nelle ultime stagioni, vede infatti un numero crescente di campioni arrivare alla soglia della deadline contrattuale senza aver ancora un accordo col club di appartenenza. In molti, insomma, potrebbero diventare a breve dei succosi free agent.

Anche limitatamente al solo campionato italiano, negli ultimi anni i casi di grandi giocatori arrivati a scadenza si sono letteralmente moltiplicati. Da Hakan Calhanoglu a Milan Skriniar passando per Gigio Donnarumma, questi profili hanno rappresentato delle opportunità imperdibili per i loro acquirenti. Al di là dell’effettiva resa in campo con la nuova squadra (lo slovacco e il portierone di Castellammare di Stabia non hanno brillato e non stanno brillando a Parigi), in tante altre situazioni i parametri zero hanno fatto le fortune dei dirigenti e degli allenatori che hanno avuto l’abilità di insistere su delle occasioni uniche.

Lo stesso Calhanoglu ne è un fulgido esempio, ma anche Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana – tra l’altro ceduto l’anno successivo per una plusvalenza da sogno – e soprattutto Marcus Thuram, sono passati alla storia come dei capolavori di mercato. Non è un caso che i quattro calciatori siano stati tutti ingaggiati dall’Inter grazie all’incredibile abilità di Beppe Marotta, specializzatosi nei colpi gratis in grado di cambiare il volto di un club. In tutto questo, tornando all’incipit, il bello potrebbe ancora essere tutto da scoprire. Già perché almeno tre campioni, tutti militanti nel club che sta dominando in patria e in Europa, potrebbero a breve essere oggetto di un nuovo affondo da parte del dirigente meneghino.

Marotta ci prova per van Dijk: affare difficile ma…

Stiamo parlando di Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Virgil van Dijk: praticamente tre colonne del Liverpool degli ultimi anni nonché trascinatori dei Reds anche nella stagione in corso, finora foriera di grandi successi. Se per il terzino 26enne l’Inter, consapevole del pressing asfissiante del Real Madrid sul giocatore, ha deciso di non partecipare alla corsa, diverso è il discorso sull’egiziano e soprattutto sull’olandese.

Per l’ex Roma e Fiorentina la concorrenza è a dir poco agguerrita, ma i Campioni d’Italia potrebbero trovare – secondo qualcun loro malgrado – le risorse per convincere l’attaccante a trasferirsi a Milano dalla cessione di Marcus Thuram. Già perché dopo aver stabilito la clausola d’uscita a 85 milioni, i nerazzurri potrebbero essere in balìa degli eventi.

In ogni caso è sull’ex Southampton, a Liverpool dal 2018, che si stanno concentrando gli sforzi della dirigenza nerazzurra. A dispetto di un’età (il difensore oranje ha 33 anni) che mal si concilia con la politica di Oaktree, van Dijk piace eccome. Alla faccia del ringiovanimento della difesa dell’Inter, sostiene ancora qualcuno. Il pedigree del Capitano dei Reds è però tale che un’eccezione sarebbe probabilmente concessa.

L’interesse della Beneamata per il calciatore è confermato anche dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, il quale tuttavia sottolinea giustamente l’ostacolo più grande al compimento dell’affare: l’ingaggio di van Dijk, che in Inghilterra percepisce qualcosa come 8 milioni di euro netti l’anno. Forse troppi anche per un leader come lui.