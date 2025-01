Vlahovic lascia subito la Juve? Il nuovo club ha trovato i soldi

La Juve potrebbe separarsi da Dusan Vlahovic già in questo mercato di gennaio: un big club europeo vuole fortemente l’attaccante serbo.

In questo mercato di gennaio la Juventus sembra concentrata soprattutto su acquistare uno o due nuovi difensori. Gli infortuni di Bremer e Cabal, che rimarranno ai box fino al termine della stagione, e la probabile partenza di Danilo (si parla di un possibile approdo a Napoli) obbligano la dirigenza bianconera ad andare alla ricerca degli elementi giusti per rinforzare la retroguardia e consentire a Thiago Motta di affrontare senza affanni la seconda parte di stagione.

Tuttavia non è detto che la Juve farà movimenti in entrata e in uscita solo in difesa. In molti sono infatti convinti che i bianconeri abbiano bisogno di una pedina in più nel reparto avanzato, dato che non ci sono ancora certezze sul rientro in campo di Milik. In più ci sono ancora tanti dubbi su Dusan Vlahovic, che ha un contratto in scadenza nel 2026: finora non sembrano esserci passi avanti significativi per arrivare a un rinnovo.

Il bomber serbo ha finora messo a segno 12 reti in stagione ma troppo spesso le sue prestazioni sono state fortemente criticate, comprese quelle delle ultime gare. Ecco perché di fronte a un’offerta importante Giuntoli sarebbe disposto a trattare la cessione dell’ex viola già in questo mercato di gennaio.

Addio Vlahovic a gennaio: cessione a un passo

Stando ai rumors che arrivano dalla Francia pare che il Paris Saint-Germain sia seriamente intenzionato a lanciare subito l’assalto a Vlahovic. I parigini, infatti, considerano il bomber juventino il profilo ideale per il gioco di Luis Enrique e sono disposti ad accontentare le richieste economiche dei bianconeri: il prezzo di Vlahovic è di circa 60 milioni di euro, anche se le voci provenienti da Torino rivelano che alla Continassa sono disponibili a trattare la cifra.

Il PSG dovrebbe cedere Kolo Muani per far posto a Dusan Vlahovic. L’attaccante francese vorrebbe rilanciarsi in un’altra squadra e l’addio sembra ormai a un passo. Non è tutto, perché le indiscrezioni parlano anche di una probabile separazione tra il club del presidente Nasser Al-Khelaifi e Milan Skriniar: l’ex Inter è ormai considerato una riserva e vuole cambiare aria.

Si era parlato anche di un possibile trasferimento alla Juventus ma nelle ultime settimane la pista pare essersi raffreddata. Quella che riguarda Vlahovic è invece molto calda: nei prossimi giorni si capirà se il PSG tenterà davvero di portare il bomber serbo a Parigi.