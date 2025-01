60 milioni dalla Capitale: dal Milan alla Roma

Il Milan si è iscritto alla corsa riguardante un talento in rampa di lancio, seguito anche dalla Roma. Il piano di Ibrahimovic.

I dati parlano chiaro. Soltanto Rafael Leao (6 reti) e Christian Pulisic (9) hanno offerto un rendimento all’altezza delle aspettative, risultando spesso determinanti per le sorti del Milan. Tammy Abraham e Alvaro Morata (entrambi a quota 5), dal canto loro, sono andati a corrente alternata mentre a deludere sono stati soprattutto Samuel Chukwueze (3), Noah Okafor (una) e Luka Jovic (zero). I rossoneri, di conseguenza, durante la sessione invernale del mercato proveranno a rinforzarsi e a prendere un elemento offensivo in più.

Nel mirino del management coordinato da Zlatan Ibrahimovic è finito un giocatore militante nella Bundesliga, di recente accostato alla Roma: parliamo di Omar Marmoush, principale trascinatore dell’Eintracht Francoforte. Il 25enne egiziano sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione ad alti livelli: 24 presenze tra Bundesliga (15), Europa League (6) e Coppa di Germania (3) condite da ben 18 reti e 12 assist. Numeri che, in maniera inevitabile, hanno attirato le attenzioni di numerosi top club, tra cui proprio quello rossonero.

Ibrahimovic, in particolare, ne apprezza molto l’estrema duttilità: di professione centravanti, il classe 1999 all’occorrenza può ricoprire anche le posizioni di seconda punta, trequartista e ala sinistra. Il Milan, stando a quanto riportato dal portale inglese ‘Givemesport.com’, si è iscritto alla corsa e, a breve, si farà avanti allo scopo di ottenere il “sì” definitivo del giocatore e della società tedesca. Riuscire a regalarlo entro fine mese a Sergio Conceicao, in ogni caso, non si preannuncia facile per una serie di motivazioni.

60 milioni per il colpo: dalla Roma al Milan, ecco il colpo per Conceicao

Marmoush, come detto, piace pure alla Roma che, in queste settimane, proverà a cedere Eldor Shomurodov e a regalare a Claudio Ranieri un adeguato vice di Artem Dovbyk. Risulta poi quanto mai concreto l’interesse espresso dall’Arsenal, messosi alla ricerca di un attaccante capace di raccogliere il testimone lasciato dall’infortunato Bukayo Saka. La scelta, dopo qualche giorno di riflessione, è ricaduta proprio su Marmoush uscito, nel frattempo, dai radar del Liverpool che ha preferito concentrarsi sulla trattativa per il rinnovo di Mohamed Salah.

Alto, infine, il prezzo del cartellino. L’Eintracht Francoforte, per lasciarlo andare via subito, chiede almeno 60 milioni. Una cifra alta ma che, per il Milan e la Roma, diventerebbe alla portata nel caso in cui dovesse andare in porto qualche operazione in uscita di un certo peso. Il guanto di sfida è stato lanciato. I giallorossi, da ora, hanno una rivale in più.