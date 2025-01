Allegri firma coi Friedkin: l’ha già comunicato

Svolta importante per Max Allegri e per tutti i suoi sostenitori: sta per firmare con i Friedkin, nuova avventura per il tecnico livornese

Il periodo di “pausa forzata” per Max Allegri potrebbe già essere agli sgoccioli. Il 2025 è appena cominciato, ma tutto fa pensare che possa essere l’anno giusto per il grande ritorno in panchina dell’ex allenatore bianconero, riabilitato agli occhi di molti dai risultati fin qui a dir poco deludenti della Juventus sotto la gestione di Thiago Motta. E a quanto pare a dare una nuova possibilità al tecnico livornese potrebbero essere i Friedkin.

Che il tecnico sei volte campione d’Italia sia molto stimato dai proprietari della Roma non è una sorpresa. Non a caso il suo nome è stato accostato più volte alla panchina giallorossa, anche in tempi non sospetti, specialmente in quest’annata disastrosa in cui si sono già avvicendati alla guida della squadra ben tre allenatori differenti.

Tutto fa pensare che dunque, prima o poi, Allegri possa sposare il progetto della squadra capitolina, con l’obiettivo di riportare il club ai fasti di un tempo, e magari a conquistare quello scudetto che dalle parti di Roma manca dall’ormai lontanissimo 2001. Tuttavia, al momento l’ipotesi più concreta riguardante il ritorno di Max in panchina è un’altra. E lo porterebbe a vivere per la prima volta da protagonista il campionato più bello del mondo.

Allegri torna in panchina, firma vicina con i Friedkin: niente Roma, può finire in Premier

Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, il nome di Allegri è sempre più quotato tra i probabili candidati a una delle panchine più calde della Premier. Molto stimato da tanti importanti club inglesi, il tecnico livornese starebbe, non a caso, perfezionando il suo inglese, con l’obiettivo di regalarsi un’avventura in quello che per molti è il campionato più competitivo del mondo.

Già accostato nelle scorse settimane al West Ham, Max per il momento starebbe comunque temporeggiando, convinto di poter aspettare la prossima estate per rimettersi in corsa. Nel frattempo avrebbe però dato la propria disponibilità di massima proprio ai Friedkin. E non per trasferirsi a Roma.

Secondo quanto riferito da TEAMTalk, il suo nome è tra i più caldi nella lista dei sostituti di Dyche all’Everton. I proprietari americani del club di Liverpool starebbero infatti valutando l’attuale tecnico dei Toffees e, sebbene l’esonero non sia al momento nei piani, è più che probabile che la sua avventura sulla panchina della squadra azzurra possa terminare alla fine della stagione.

In questo caso, il principale nome nella mente dei Friedkin per rilanciare il progetto Everton sarebbe proprio quello dell’ex tecnico bianconero, già sondato dagli stessi Toffees qualche anno fa, quando alla guida del club c’era l’ex proprietario Moshiri. Per ora, comunque, pur dando una disponibilità di massima per il prossimo giugno, Allegri si è astenuto dal chiudere accordi.

Tutto fa pensare che la sua voglia di tornare in panchina sia infatti altissima, ma che pondererà bene le proprie decisioni per non sbagliare quella che potrebbe trasformarsi nella scelta più importante della sua carriera.