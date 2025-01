Altro che Juventus: effetto Conceicao, sorpasso Milan

L’arrivo di Sergio Conceicao alla guida del Milan potrebbe essere decisivo per l’acquisto da parte dei rossoneri di un calciatore che era finito anche nel mirino della Juventus.

Dopo la semifinale di Supercoppa italiana, Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato con i rossoneri che tentano il sorpasso sui bianconeri grazie all’arrivo di Conceicao sulla propria panchina.

Il cambio di allenatore dei rossoneri potrebbe rivelarsi decisivo in sede di trattative con il club meneghino che sta cercando di strappare ai rivali un giocatore che è finito nel mirino di entrambi i club. Conceicao porterà al Milan anche dei cambi di concetti in campo con la società che dovrà cercare di accontentarlo mettendogli a disposizione una rosa che possa far esprimere al meglio il suo gioco. Il club rossonero è quindi deciso a dare l’assalto ad un attaccante che sembra essere in procinto di cambiare squadra.

Calciomercato Milan, sorpasso sulla Juve: Conceicao porta il colpo

La presenza di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan può favorire i rossoneri nell’acquisto di Kolo Muani. Il tecnico, come ricordato da Sky Sport, conosce bene l’attaccante del PSG avendolo avuto a disposizione nel Nantes ed i buoni rapporti tra i due potrebbero favorire il suo arrivo a Milanello.

La Juventus, alla ricerca di un centravanti che possa alternarsi con Dusan Vlahovic durante la seconda parte di stagione, è da tempo sulla punta del PSG che sta facendo fatica a trovare spazio alla corte di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo non si opporrebbe di certo alla partenza del calciatore classe 1998 che potrebbe fare al caso di diverse squadre.

Conceicao, in passato, ha schierato spesso il suo Porto con due punte in campo con il Milan che, considerato il prossimo addio di Jovic ai rossoneri, ha a disposizione i soli Morata ed Abraham più il giovane Camarda. Appare quindi necessario l’acquisto di un altro attaccante con Kolo Muani che potrebbe fare molto comodo al club meneghino che potrebbe utilizzarlo sia come unico centravanti che come uno dei due attaccanti in un 4-4-2.

Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri tra il Milan ed il PSG per cercare di trovare la formula dell’arrivo del francese in rossonero. Il giocatore potrebbe trasferirsi a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di alcuni risultati sportivi.