Fonseca torna subito: firma col grande ex

Paulo Fonseca è pronto a rimettersi subito in gioco: dopo l’esonero con il Milan può firmare con un grande ex, cosa sta succedendo

Nonostante un’avventura non certo fortunata sulla panchina del Milan, Paulo Fonseca potrebbe presto avere l’opportunità di mettersi alle spalle quanto accaduto in questi mesi, rimettendosi immediatamente in gioco. Il tecnico portoghese è infatti già nel mirino di una grande squadra, e potrebbe firmare con un ex.

Tornato ad allenare in Italia a distanza di diverse anni dall’avventura, agrodolce, sulla panchina della Roma, Fonseca si sarebbe certo aspettato migliori fortune al Milan. Protetto in maniera inadeguata da una società che, per prima, ha dimostrato di non credere realmente nelle sue idee, l’ex allenatore del Lille si è invece ritrovato ben presto a dover gestire, quasi da solo, una situazione bollente a causa dei rapporti deteriorati con i ‘senatori’ dello spogliatoio.

Nonostante a livello di risultati non si può quindi dire abbia fatto bene alla guida dei rossoneri, Fonseca non è considerato da tutti come il principale colpevole di quanto accaduto al Milan. Ed è anche per questo che almeno un importante club sarebbe già disposto a dargli una nuova possibilità, anche se la firma potrebbe non essere imminente.

Fonseca torna ad allenare, grande firma con un ex: l’allenatore riparte dai Friedkin

Se il divorzio con il Milan è avvenuto in maniera rocambolesca e rumorosa, la fine dell’avventura di Paulo Fonseca alla Roma è stata completamente diversa. I Friedkin hanno gestito la separazione in maniera molto più elegante, e anche per questo motivo i rapporti tra la proprietà americana del club giallorosso e il tecnico lusitano sono rimasti amichevoli.

Proprio per questo motivo, il suo nome dopo l’esonero con il Milan è tornato immediatamente in auge per una squadra di proprietà dei Friedkin. Non però per la Roma, che sta cercando di ritrovare se stessa in questo momento con la guida saggia ed esperta di Claudio Ranieri.

In caso di allontanamento del tecnico Sean Dyche, molto probabile al termine di una stagione che fin qui ha regalato più delusioni che sorrisi ai tifosi, l’Everton potrebbe infatti puntare proprio su Paulo Fonseca a giugno.

Il tecnico portoghese in questo momento è infatti un appetibile free agent, e stando a quanto riferito da TEAMTalk il suo nome è tenuto in grande considerazione dal Friedkin Group, da qualche mese proprietario anche dei Toffees. Le chance di un approdo in Premier di Fonseca a partire dalla prossima estate in questo momento sono quindi, se non alte, quanto meno in grande crescita.