Juve, senti che bomba: ha annunciato l’addio

Svolta clamorosa per il mercato della Juventus: il giocatore ha appena parlato del suo addio, ora cambia tutto per i bianconeri.

La Juve di Thiago Motta ha avuto senz’altro un rendimento altalenante in questa prima parte di stagione. I bianconeri hanno buttato via qualche punto di troppo a causa dei tanti pareggi, specialmente quelli contro squadre di bassa classifica (Parma, Lecce e Venezia su tutti): ora la vetta è distante 9 punti e servirà davvero un grande girone di ritorno per poter pensare di inserirsi nella lotta scudetto.

Ecco perché in questo mercato di gennaio una delle squadre protagoniste sarà proprio la Juventus. Giuntoli vuole provare a regalare qualche rinforzo a Thiago Motta, tenendo conto che il nuovo tecnico si è ritrovato spesso con una rosa molto rimaneggiata a causa dei tanti infortuni. Ci sarà sicuramente un innesto in difesa, che potrebbero diventare due se dovesse spuntare fuori qualche ghiotta occasione.

In più non è da escludere un colpo in attacco, dato che Vlahovic continua a non convincere a pieno e non ci sono ancora certezze sul rientro in campo di Milik. Ma le ultime news provenienti dalla Spagna potrebbero spingere i bianconeri a fare una mossa anche a centrocampo.

Bomba in casa Juve: il centrocampista ha parlato

Frenkie De Jong, da tempo nel mirino della Juventus, ha infatti parlato del suo futuro non chiudendo le porte alla possibilità di lasciare il Barcellona. L’ex Ajax, alla sua sesta stagione con i blaugrana, non è considerato un elemento fondamentale dal tecnico Hansi Flick: in questa annata De Jong ha collezionato 13 presenze con il Barcellona, mettendo a segno una rete e fornendo un assist.

“Se sentissi di non poter contribuire a sufficienza o se la squadra non fosse più competitiva, me ne andrei“: queste le parole pronunciate dal 27enne di Gorinchem in un’intervista al quotidiano olandese ‘Voetbal’. De Jong è poi sceso maggiormente nel dettaglio, affrontando la questione che riguarda il suo contratto con il Barcellona: l’intesa con i blaugrana scadrà infatti il 30 giugno 2026 ma per il giocatore è un argomento che interessa soprattutto i giornali.

“Ora voglio solo giocare a calcio – ha detto l’ex Ajax a Voetbal – Poi vedrò cosa vuole fare il club con me e in seguito deciderò cosa voglio fare, insieme al mio agente e alla mia famiglia“. La Juve rimane alla finestra: De Jong è uno dei primi obiettivi di Giuntoli per il centrocampo bianconero.