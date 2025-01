Pagato 55 milioni, gratis al Milan: il colpaccio di gennaio è servito

Grande affare gratis per il Milan a gennaio, i rossoneri sognano un colpaccio clamoroso: scenari entusiasmanti all’orizzonte

Il Milan approccia in maniera aggressiva il 2025, o almeno ci prova, per riscattarsi da una prima parte di stagione sotto tono. Come sappiamo, in casa rossonera c’è già stata la prima svolta, con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina, decisione non più rimandabile per trovare in campo un altro andamento rispetto a quello fin troppo claudicante manifestato con Paulo Fonseca.

Le prossime gare in arrivo, nelle varie competizioni, diranno se l’arrivo dell’ex Porto sarà stata la scelta giusta per invertire la tendenza. Conceicao, di suo, sa di non avere un compito facile, ma si è lanciato con grande determinazione in una sfida difficile. E spera che l’ambiente, in tutte le sue componenti, lo segua. C’è anche la necessità che la dirigenza lo assecondi nelle sue richieste di mercato.

Da questo punto di vista, il quadro effettivo deve ancora delinearsi appieno, dato che servirà qualche giorno affinché il tecnico possa formarsi una idea compiuta sulla rosa e su ciò di cui avrà bisogno. Una cosa è certa, il Milan sarà molto attivo sul mercato, per cercare di migliorare una rosa che ha talento ma anche delle lacune abbastanza evidenti da colmare.

Non a caso, si stanno susseguendo rumours tra i più svariati legati ai rossoneri. Con alcune suggestioni di mercato davvero intriganti. Come un possibile clamoroso colpo a parametro zero che potrebbe rappresentare una svolta.

Milan su Dani Olmo, addio al Barcellona e bufera

Il nome è di quelli che fanno rumore per davvero ed è quello di Dani Olmo. Lo spagnolo, in forza al Barcellona, potrebbe dire addio a sorpresa ai blaugrana, che sarebbero addirittura costretti a svincolarlo.

La situazione in Catalogna è intricata. Il tesseramento di Dani Olmo valeva fino al 31 dicembre, ma adesso il club deve fornire nuove garanzie dal punto di vista finanziario per poterlo confermare. La Liga sostiene che queste garanzie non sono arrivate. Se il Barça non riuscisse a fornirle, potrebbe dover rinunciare al tesseramento del giocatore, anche per una clausola prevista nel suo contratto. A quel punto, sarebbe pronto ad attivarsi Jorge Mendes, che ha tanti interessi dalle parti del Camp Nou e potrebbe fornire una corsia preferenziale al Diavolo per un innesto di altissimo livello. Anche se la concorrenza, per un giocatore simile, è tanta.