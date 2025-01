Chiesa torna in Serie A: è già stato in sede

Federico Chiesa di nuovo nel nostro campionato, novità importanti in vista: cosa sta succedendo attorno all’attaccante

Ha preso il via ufficialmente il calciomercato di gennaio. Con tanti nomi piuttosto caldi che sono pronti a infiammare l’atmosfera e di cui sentiremo parlare a più riprese in questi giorni. Uno dei principali è quello di Federico Chiesa, che torna protagonista suo malgrado della sessione di trasferimenti, dopo la telenovela che già lo aveva visto in primo piano in estate e che si era risolta soltanto negli ultimi giorni con il suo passaggio al Liverpool.

Ai ‘Reds’, l’attaccante sperava di iniziare una nuova vita calcistica. Ma le cose finora non sono andate così, anzi. Il classe 1997, alle prese con un clamoroso ritardo di condizione e frenato da tanti piccoli problemi fisici e di adattamento al nuovo calcio, ha visto il campo solamente quattro volte in tutto, per poco più di 120 minuti giocati. Parlare di un flop, purtroppo per lui, ci sta tutto.

L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha sempre speso belle parole per lui, ma rimarca ogni volta come Chiesa stia facendo davvero fatica a mettersi al pari del resto della squadra. E infatti, dopo una lunga assenza di quasi tre mesi, dopo averlo schierato per un tempo in coppa contro il Southampton, l’allenatore olandese lo ha tenuto fuori nuovamente, escludendolo anche dai convocati in un paio di occasioni. Una situazione che sta generando una certa frustrazione in Chiesa e voglia di cambiare aria.

Non è un caso che si stia parlando sempre più insistentemente di un ritorno in Serie A. E i tempi sembrano davvero maturi, a questo punto.

Chiesa, la mossa dell’agente nei confronti del Liverpool: chiesta a gran voce la cessione, tanti club attendono

Secondo quanto riportato da ‘TBRFootball’, in Inghilterra, l’agente di Chiesa avrebbe incontrato il Liverpool chiedendo la cessione a gennaio. Ci sono tante squadre interessate all’idea del prestito.

In particolare, starebbero sondando la situazione Inter, Milan, Fiorentina, Atalanta, Roma e Napoli. Da Liverpool, per la prima volta dopo mesi, filtrerebbero prime aperture al prestito. A due condizioni, però. Dovrebbe trattarsi di un prestito oneroso e con ingaggio coperto per la maggior parte dalla squadra acquirente. Vedremo se tutto questo, a breve, spalancherà la strada a Chiesa per un ritorno nel nostro campionato per ritrovarsi, dopo mesi difficilissimi.