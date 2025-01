Francisco Conceiçao al Milan: salta l’accordo con la Juve

Clamorosa indiscrezione di mercato sull’imminente futuro del talento portoghese: l’approdo al club del padre prende forma

A volte il destino è davvero beffardo. Chiamato al proscenio come nuovo tecnico del Milan dopo l’improvviso – sebbene qualcuno sostenga come fosse stato deciso tutto in anticipo – esonero di Paulo Fonseca dopo il pareggio casalingo dei rossoneri contro la Roma nell’ultimo match del 2024, Sergio Conceiçao, ex allenatore del Porto, ha avuto nella Juve il suo primo avversario da affrontare nel suo ritorno al calcio italiano.

A nessuno è sfuggito il lato romantico della sfida ai bianconeri, nelle cui fila gioca – ormai titolare da diverse settimane- Francisco. Il figlio. Il calciatore che lo stesso padre ha lanciato nel Porto all’epoca della comune esperienza ai Dragões. Con gli addetti ai lavori già pronti a far andare la penna sul possibile scherzetto che il calciatore lusitiano avrebbe potuto tirare al papà con la sua pericolosità offensiva, il destino ha cambiato le carte in tavola.

Problema muscolare nel riscaldamento pre-partita per il classe 2002, e addio reunion col padre. La storia ha poi raccontato che, sebbene in modo rocambolesco, la prima di Sergio alla guida del Diavolo sia stata un successo: il Milan ha battuto la Juve, con Francisco in lacrime a fine gara consolato proprio dall’ex giocatore di Parma, Lazio ed Inter in un tenero abbraccio diventato subito virale. Ma non finisce qui. L’inevitabile fortissimo legame tra padre e figlio potrebbe portare a breve a delle clamorose novità sul fronte del mercato. L’apertura della finestra invernale di scambi sembra infatti un segnale ben preciso.

Francisco insieme a papà Sergio: non è fantamercato

In prestito al club bianconero fino a fine stagione, con la dirigenza della Juve già da tempo intenzionata a riscattare il calciatore con una trattativa separata col Porto, Francisco starebbe cedendo alle lusinghe provenienti da casa. Sergio, innamorato calcisticamente e non solo dell’esterno mancino, avrebbe chiesto a Furlani ed Ibrahimovic di aprire una trattativa per il passaggio immediato del 22enne alla sua corte.

Il Dt Cristiano Giuntoli normalmente non avrebbe nemmeno preso in considerazione siffatta ipotesi, ma ballano due fattori che potrebbero stravolgere lo scenario in atto. Il primo è, stando a quanto riferito dal portale ‘Juvefc.com’, la quasi scontata volontà del ragazzo di riunirsi al papà in un club comunque prestigioso come quello rossonero.

L’altro, più trasversale ma non meno importante, è l’interesse della Juve per Fikayo Tomori, il centrale difensivo inglese messo nel mirino dalla ‘Vecchia Signora‘. Facilitare l’arrivo di Francisco al Milan potrebbe garantire alla Juve la benevolenza dei rossoneri nella trattativa per l’ex Chelsea. Un intreccio familiare dunque, ma non solo. Vedremo come andrà a finire…